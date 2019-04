'Los intocables de Eliot Ness' cumplen 30 años, tres décadas de uno de los mejores homenajes de la historia del cine

La escena del tiroteo en las escaleras de la estación de tren en la película 'Los Intocables de Eliot Ness' no estaba en el guion. El director, Brian de Palma, tenía pensado rodar este tiroteo en un tren. Pero como se le salía de presupuesto, cambió de plan y decidió homenajear otro tiroteo en unas interminables escaleras y con carrito de bebé en medio de 'El Acorazado Potemkin'.

Pero no es la única curiosidad de esta película que cumple 30 años: si Robert De Niro no hubiese hecho de Al Capone, Bob Hoskins habría sido su sustituto. El director le propuso el papel si De Niro lo rechazaba, pero como finalmente aceptó interpretar al mafioso, le pagó a Hoskins 20.000 euros por no hacer nada.

De Niro no solo aceptó el papel, sino que además se metió hasta el fondo en su personaje. Tanto, que incluso pidió llevar la misma ropa interior que usaba Al Capone. Tanto él, como el resto de gánsteres de la película vestían de Armani. El diseñador, estaba tan implicado que llegó a proponer a Don Johnson para el papel de protagonista.

Pero los productores lo rechazaron, igual que a Michael Douglas o a Mel Gibson. Otros que tampoco lo hicieron pero en este caso porque ellos no lo quisieron, fueron Mickey Rourke y Harrison Ford. Fue Kevin Costner, el que finalmente aprovechó la oportunidad.