Rusia creará un festival de música análogo a Eurovisión y lo llamará Intervisión, a imagen y semejanza de un concurso que ya existió en tiempos de la Unión Soviética, informaron las autoridades locales. "Proponemos crear un festival de cine euroasiático abierto e independiente y un premio de cine, así como el concurso de música Intervisión", dijo la ministra de Cultura de Rusia, Olga Liubimova, citada por la agencia Interfax.

Según la ministra, Rusia contribuirá de esa manera a promover la "diversidad de las culturas en un mundo multipolar". El director del Primer Canal ruso, Konstantín Ernst, señaló, por su parte, que el nuevo certamen musical celebrará su primera edición el año que viene y tendrá un carácter anual.

Ernst aseguró que Intervisión no tendrá "restricciones políticas" y será una "tribuna libre" en la que todos los países podrán presentar sus mejores temas. A la vez, confió en la "participación activa" de los miembros del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Previamente, el director de cine ruso Nikita Mijalkov opinó que la Academia de Cine Euroasiática podría comenzar a funcionar y entregar su premio, llamado a ser el "Óscar ruso", ya a partir de 2024. El festival de la canción de Intervisión ya existió en la época soviética, cuando reunía a varios países del bloque del Este. Y todo a raíz de la OTAN, que jugó un papel importante en la génesis del Festival de Eurovisión (tanto que estuvo a punto de llamarse Festival del Atlántico Norte).

El éxito del certamen musical llevó a la URSS a replicar la idea en el Festival de Intervisión, donde los países del Bloque del Este presentaron sus propuestas musicales. Entre ellos, en 1978, estaba el grupo español Rumba 3 con su canción 'No sé, no sé', que no terminó de calar en el público soviético. Rusia quedó excluida de Eurovisión en 2022, tras el inicio de su ofensiva militar en Ucrania.