La OTAN jugó un papel importante en la génesis del Festival de Eurovisión, tanto que estuvo a punto de llamarse Festival del Atlántico Norte. El éxito del certamen musical llevó a la URSS a replicar la idea en el Festival de Intervisión, donde los países del Bloque del Este presentaron sus propuestas musicales.

Entre ellos, en 1978, estaba el grupo español Rumba 3 con su canción 'No sé, no sé', que no terminó de calar en el público soviético. En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna recuerda aquella actuación y cómo, además de este colorido festival, la URSS también copió de la OTAN la idea de una alianza militar, que en su caso se llamó el Pacto de Varsovia.

La 'Doctrina Sinatra'

La emblemática canción 'My Way' de Frank Sinatra dio nombre a la doctrina soviética que desembocaría en la caída de la URSS.