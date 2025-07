Residente planta al FIB y al Morriña Fest a menos de 2 semanas: "No sé si me traerá consecuencias"

No es el primero y seguramente no será el último. Pero sí es de los pocos que ha dado el mazazo sobre la mesa con efecto inmediato: el rapero puertorriqueño Residente, fundador de la banda Calle 13, ha plantado a dos de los grandes festivales de este verano en España a pocos días de su actuación. ¿La causa? La vinculación de estos festivales con el fondo de inversión estadounidense KKR, estrechamente vinculado a Israel.

En un vídeo en sus redes sociales, Residente ha explicado "inmerso" en la escritura de un guion en el que está trabajando durante su gira, está "desconectado de muchas cosas", entre otras cuestiones, también por pasar tiempo con su hijo —"es quien realmente me llena el alma", dice—. Pero que gracias a su "hermano Gabriel", responsable de sus redes sociales, el puertorriqueño se ha enterado de la vinculación entre el fondo de inversión KKR y los festivales en los que tenía previsto participar en España. "Ninguno de nosotros teníamos ni puta idea", ha asegurado.

Antes de lanzar este vídeo, Residente se ha asegurado, preguntando a amigos periodistas e investigadores, para después tomar una decisión. "Dos de los festivales en los que presento en España, el FIB y el Morriña Fest, están vinculados con un fondo de inversión de Estados Unidos, KKR, que ¿qué hace? Invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar y sistemas de vigilancia, y financia proyectos inmobiliarios ilegales en Territorios Palestinos ocupados, contribuyendo indirectamente al genocidio y violación sistemática" de los derechos de los palestinos, ha indicado.

¿Qué puede hacer al respecto? Como mínimo, no actuar. "No puedo participar ni un solo segundo en algo que esté relacionado con esta tragedia, aunque sea de la manera más mínima", ha anunciando, no sin aprovechar para pedir disculpas a todas las personas que habían comprado la entrada precisamente para verlo. "Les anuncio oficialmente que no voy a participar. No sé si me traerá consecuencias legales pero, honestamente, no me importa", ha indicado. El nombre de Residente no aparece ya en los carteles de ninguno de los dos festivales, como tampoco lo hace el de la cantante española Judeline del FIB, quien se cayó del festival por la misma razón.

"Mi posición siempre ha sido clara en torno a este tema. Siempre ha sido así y siempre lo será. Gracias por entender y que viva Palestina libre", ha terminado el cantante. Residente tenía previsto actuar el sábado 19 de julio en el festival de Benicàssim, día en el que presidía el cartel, junto a The Black Keys y Viva Suecia. Para la actuación en el Morriña Fest, que se celebra en A Coruña, faltaban unas dos semanas. Su nombre también ha sido eliminado inmediatamente del cartel.