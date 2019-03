El rebelde John Galliano ahora muestra su lado más formal

"Estoy feliz de estar vivo, no estoy contento de lo que dije pero haber dicho eso me hizo dedicarme tiempo", ha asegurado GalianoTras dos años en rehabilitación para dejar atrás el alcohol y las drogas, el diseñador ha dado su primera entrevista en televisión para explicar un pasado que dice que no recuerda.

John Galliano dice que alcoholismo le provocaba episodios de amnesia en los que brotaban sentimientos reprimidos durante niño. En la entrevista ha contado que de pequeño sufrió acoso en el colegio por ser gay.

Galliano ha reaparecido con un aspecto mucho más formal. Atrás quedan las apariciones extravagantes y el pelo suelto. El diseñador se ha afeitado hasta el bigote. Y ha insistido:"No soy racista, no soy antisemita, no lo soy" El que fuera el maestro de la casa Dior confía en "remendar" el peor error de su vida.