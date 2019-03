Rajoy, sobre la operación Sijena: "Cumplir las resoluciones judiciales es el funcionamiento normal de una democracia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes 11 de diciembre que "las resoluciones judiciales conviene acatarlas". "Salvo que pretendamos sustituir a los jueces en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, hacer algo diferente de lo que es un Estado de Derecho", ha apostillado.

Así se ha expresado el presidente del Ejecutivo en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado por el traslado de las 44 piezas de arte del Monasterio de Sijena que se encuentran en el Museu de Lleida a Aragón. En este sentido, Rajoy ha explicado que "esta no es la primera vez que ocurre". "Ya ha habido una sentencia, que fue cumplida por la Generalitat de Cataluña, con el traslado de algunos bienes culturales, en este caso del Museo Nacional de Arte de Cataluña", ha dicho.

"Ahora, se trata de otra resolución judicial que afecta al Museo de Lérida, del que forma parte de su Patronato el Ayuntamiento de Lleida, la Generalitat de Cataluña y la Diócesis. El juez ha tomado una decisión y, por tanto, las decisiones de los tribunales el Gobierno nada tiene que decir sobre ellas sino acatarlas", ha insistido el presidente del Gobierno.

Sobre si los incidentes que se han vivido en el marco de la operación de traslado de 44 bienes de Sijena pueden ser utilizadas por los independentistas catalanes para defender la teoría del "Estado opresor", Mariano Rajoy ha respondido que lo desconoce.

"No lo sé. Yo desde luego creo que las resoluciones judiciales se deben cumplir. Si hay alguien que cree que no se deben cumplir las decisiones judiciales y quiere sustituir al juez, que lo diga. Pero me parece que ese no es el funcionamiento normal de un sistema democrático", ha subrayado.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha advertido de que "cada uno será responsable de las decisiones que adopte". "Desde luego la mía, es la que todo el mundo espera de mí, que acate las resoluciones judiciales. No creo que nadie me demande cosa distinta", ha destacado Rajoy.

Por su parte, el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que "sabía que iba a procederse al cumplimiento de la sentencia". "Como todas las sentencias, las que te gustan y las que no, son sentencias que hay que respetar porque en este país hay separación de poderes", ha manifestado.

"De manera que no se puede estar aplaudiendo cuando la sentencia te gusta y poniendo cara triste cuando no te gusta. Desconozco el tema. Creo que es un conflicto desde hace muchísimos años en Cataluña y deseo que se arregle de la mejor manera posible", ha concluido Maroto sobre si considera oportuna la sentencia.