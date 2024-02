La Raíz generó un gran revuelo al anunciar su regreso tras cinco años de silencio. Una noticia que ha creado una gran expectación sobre cómo será esta vuelta. Ahora, el grupo valenciano ha desvelado que celebrará un único concierto en 2024.

El sitio escogido para realizar este reencuentro con sus fans será el WiZink Center de Madrid. Una cita que tendrá lugar el viernes 22 de noviembre y cuyas entradas estarán a la venta próximamente.

Sin embargo, esto no significa que en un futuro no realicen más conciertos. "Habrá una pequeña gira que empezará con ese concierto en el WiZink de Madrid. Vamos a probar las sensaciones para ver lo que alargaremos después. Puede que sea un año. No va a ser duradero, va a ser un reencuentro", ha avisado Pablo Sánchez, líder de la banda, en una entrevista a El País.

Además, ha aprovechado para aclarar que se tratará de una gira con pocas fechas y muy seleccionadas.

Sin disco nuevo pero con canciones a estrenar

Durante su entrevista a El País, el líder de la banda ha aprovechado para explicar que no sacarán un nuevo disco, aunque sí habrá canciones a estrenar. "Hacer un disco de una banda de once es muy complejo. Sí que saldrá algún tema nuevo pero la dedicación a la banda no va a ser como antes", ha confesado.

La Raíz acaba así con un parón que para muchos fans fue incomprensible, ya que se despidió en el punto más alto de su carrera, con seis discos a sus espaldas y giras internacionales en Argentina, Chile, Berlín, Hamburgo, Londres, Edimburgo, Dublín, Roma, Lisboa, Oporto, Polonia, México o Colombia.

Este año, los de Gandía vuelven para cumplir su promesa de "nos volveremos a ver" tras su último y multitudinario concierto el 17 de noviembre de 2018 ante más de 20.000 personas en Valencia.