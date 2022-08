El grupo estadounidense Rage Against The Machine se ha visto obligado a cancelar sus conciertos en España. Concretamente, tenían previsto actuar en el Mad Cool Sunset, en Madrid el 10 de septiembre, y en el Andalucía Big, en Málaga el 8 de septiembre, donde partían como cabeza de cartel.

En un comunicado que han escrito para sus fans han explicado que todo se debe a "problemas médicos" que afectarían al vocalista Zack de la Rocha.

"Somos conscientes de que era una actuación muy esperada, que teníamos muchas ganas y hemos intentado todo para que esto suceda. Le deseamos a Zack de la Rocha una pronta recuperación", han explicado.

Los conciertos en España no serían los únicos que la banda de rap metal ha tenido que posponer. Como indican en su mensaje, "Rage Against The Machine ha cancelado su gira europea" por esos "motivos médicos".

Con todo, lanzan un mensaje esperanzador para sus seguidores, a los que avisan que trabajan en tener una banda de reemplazo para que los festivales vayan lo mejor posible. Pero además, en este mismo comunicado explican a sus fans que si así lo desean pueden solicitar el reembolso de la entrada, puesto que la banda no acutará.