En Jerez, Cádiz, continúa en pie la casa de Lola. Una Lola muy especial, porque ahí nació hace casi 100 años Lola Flores. Por fuera apenas quedan unas fotografías descoloridas de la estrella. Con el ánimo de que no se siga deteriorando, Juan Carlos Gil Serrano impulsó 'Si me queréis, restaurarme' una iniciativa con la que busca recaudar fondos que ayuden a restaurarla.

Pero no están fácil y es que la familia Flores no es la propietaria del edificio sino un particular. "Interesa porque es un patrimonio, por una parte de Lola y, por otro, del barrio", afirma el Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas, que destaca que nunca se han despreocupado de la casa. Desde el Ayuntamiento ya han concretado una reunión con el propietario para que les cuenta "los proyectos que tienen para la casa". Y es que muchos de los que hacen turismo en Jerez visitan el inmueble.

Además, el Ayuntamiento inaugurará un museo de Lola Flores el próximo mes de enero, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Aunque no será en su casa porque sus dimensiones no lo permiten. Pero esa casa "no se puede perder", insiste Gil Serrano. Y es que no faltan manos ni ganas para salvarla de la reina y honrar la memoria de 'La Faraona', patrimonio de Jerez e historia de España.