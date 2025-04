¿Por qué Leiva tiene un ojo de cristal?

El cantautor español Leiva es uno de los artistas más discretos en cuanto a su vida privada. Sin embargo, el músico desveló en 2022 un secreto sobre su físico que hasta ahora no se conocía; un secreto que no dejó indiferente a sus fans.

El secreto del artista se esconde en su mirada. Así es, Leiva tiene un falso ojo izquierdo. Sólo ve por el derecho. El cantante resolvió en el podcast de Farid y Diego una de las dudas más pronunciadas respecto al cantante: ¿por qué tiene un ojo de cristal?

Leiva explicó que sufrió un accidente cuando tenía 12 años. "Yo tuve un accidente, muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí", confesó el artista. El cantante perdió un ojo con una escopeta de perdigones. "Automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre". Los que peor lo pasaron fueron sus padres, el músico recuerda que él solo quería salir a jugar como los demás niños. "A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar".

El músico de rock español asegura que ese accidente marcó un antes y un después en su vida pero nunca perdió el optimismo. De hecho, asegura que ese fue el momento en el que más se acercó a su pasión: la música. "Ahora me doy cuenta del poso que ha tenido tan importante ese accidente en mí, con la música. Porque estuve un tiempo en el que pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Después de esa cosa tan traumática, probablemente por eso estemos sentados aquí los tres ahora mismo".

El cantante asegura que hubo una persona y una frase que le ayudó a poner todo en perspectiva. Fue la de un celador del hospital. "Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos, ¿cuál es la menos importante? El ojo —recuerda que le dijo—. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación".

A pesar de que el cantante podría someterse a una cirugía para recuperar la visión lo máximo posible, se niega. Quizás el motivo de su rechazo a la operación se encuentra en que es muy hipocondriaco: él mismo confesó que acude a Urgencias con cierta frecuencia y que utilizaba su fama solo para ello. "Ya me conocen en urgencias", confesó entre risas.