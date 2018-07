El cohete del Primavera Sound despega confirmando a Radiohead como cabeza de cartel

En un vídeo de animación minimalista ambientado en el espacio y emitido desde el canal YouTube del festival, los organizadores también ha desvelado la presencia de la vocalista y guitarrista PJ Harvey, el postrock de Explosions in the Sky y el folk de Beirut como platos fuertes del festival.

El evento, que ha destacado que "abraza la diversidad musical en un cartel repleto de estrellas", también contará con nombres destacados como los de Animal Collective, Beach House, Black Lips, Deerhunter, Daughter, Dinosaur Jr, Loop y The Last Shadow Puppets --grupo paralelo del vocalista de Arctic Monkeys y Miles Kane-- y Moderat.

El guitarrista inglés Richard Hawley, la banda de rock alternativo Suede, la psicodelia de Tame Impala, el dúo francés Air, el grupo instrumental Tortoise y los habituales Shellac también estarán presentes en el festival de música independiente.

Los riff de guitarras, seña de identidad del festival, estarán asegurados con el fichaje de Beach Slang, Drive Like Jehu, Sheer Mag, Titus Andronicus, Dinosaur Jr, Parquet Courts, Mudhoney, Unsane, Venom y Thee oh Sees, Algiers, así como con Ty Segall & Muggers.

Otro de los fichajes del festival es el del proyecto colaborativo de Olafur Arnalds y Janus Rasmussen que bajo el nombre de Kiasmos llevarán su electropop atmosférico a un evento con huella islandesa.

El festival acogerá un elenco de figuras del hip hop con Pusha T, el neoyorquino Action Bronson, Vince Staples, el rap callejero de Freddie Gibbs, el hip hop teñido de punk de los adrenalínicos Ho99o9 y Jay Rock, una de las estrellas actuales de la Costa Oeste.

La confirmación del grupo rumbero español Los Chichos se ha convertido en una de las sorpresas del cartel de este año, que ha desvelado la presencia de más de 150 nombres a través del despegue de un cohete que sin duda hará viajar a muchos.

De la cosecha local, figuran Manel y Joana Serrat, PXXR GVNG, Inspira, Fasenuova, Aliment y The Saurs, C. Tangana, Nothing Places, Holögrama, Autumn Comets, Viva Belgrado y Alberto Montero.

El postpunk de Savages, Wild Nothing y los habituales Shellac también figuran en el cartel, el padre del terror moderno John Carpenter, +++, Washington, Action Bronson, Vince Staples, Neon Indian, Battles, Julia Holter, Floating Points y Beak.

El miércoles 1 de junio tendrá lugar en el Parc del Fòrum la multitudinaria jornada inaugural gratuita encabezada por Suede, junto a Goat, Grupo de Expertos Solynieve, El Ultimo Vecino y los himnos cotidianos de los barceloneses Doble Pletina.

El lunes de la citada semana arrancará Primavera al Raval, una nueva iniciativa que acercará hasta el barrio barcelonés una programación complementaria con actuaciones a lo largo de toda la semana.

Su programación abarca desde el grunge de los americanos Mudhoney al rock experimental de Psychic TV/ PTV3 pasando por conciertos especiales como los de Deerhunter, Black Lips, Mar Otra Vez, SG Lewis, Carla, Bearoid y Power Burkas.