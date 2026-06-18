Los precios dinámicos en el cine, más cerca de ser una realidad: la polémica medida de cobrar más por elegir el mejor sitio

Los detalles Si el espectador quiere estar centrado y más cerca de la pantalla, tendrá que pagar más. Si está al final de la sala o en un esquina, pagará menos. Si es sábado, más. Y si es por ejemplo martes, menos. Ya se está probando en algunas salas de cine de nuestro país. Si esto no son precios dinámicos desde luego se le parece mucho.

Cinesa está experimentando con un sistema de precios variable en tres cines de España, donde el coste de las entradas dependerá de la ubicación del asiento y el día de la semana. Los precios más bajos corresponden a los asientos cercanos a la pantalla, mientras que los más caros se encuentran en la zona central. Un asiento central cuesta 8,60 euros los miércoles, 12,60 euros otros días de semana y un euro más los fines de semana. La OCU recuerda que las empresas deben comunicar el precio completo antes de la compra. Este sistema ha generado debate entre los espectadores, y Cinesa aún no ha confirmado si lo implementará a nivel nacional.

Revolución en las entradas de cine. Escoger el mejor asiento para ver una película dependerá de lo que el usuario esté dispuesto o dispuesta a pagar. El grupo Cinesa está probando en tres cines de España un nuevo sistema de precios. Según la zona de la sala que se elija para ver la película costará más o menos.

La OCU avisa. "La ley establece claramente que la obligación del empresario es comunicar el precio completo antes de la contratación", señala su portavoz Enrique García.

Y así es. En la web del grupo Cinesa ya salta un aviso donde se indica que el precio no será el mismo en toda la sala. A la hora de escoger el asiento se puede elegir entre cuatro precios. Los más baratos están muy cerca de la pantalla y los más caros en la zona central.

Pero la diferencia de precio va más allá de las zonas, también cambia en función de los días. Por ejemplo, escoger el mejor asiento un miércoles cuesta 8,60 euros. En cambio, ese mismo asiento cualquier otro día entre semana, se incrementa a 12,60 euros. Y un euro más si es fin de semana.

Aunque por ahora solo es una prueba, ya está generando mucho debate entre los espectadores. Desde los usuarios que piensan que es un sistema muy injusto o que reclaman precios más bajos en general en la cultura, hasta los que opinan que puede quitar las ganas de ir al cine.

En laSexta hemos consultado a Cinesa pero, de momento, no hemos tenido una respuesta clara sobre si finalmente acabarán implantando en toda España estos nuevos precios.

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