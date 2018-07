Precio, cómo acreditarse, qué películas ver... todo lo que necesitas saber de la X Fiesta del Cine

Vuelve la Fiesta del Cine a las salas españolas, que volverán a llenarse de espectadores ansiosos de poder disfrutar de la cartelera a un precio más asequible, que en esta edición se coloca en 2,90 euros. Qué películas ver, cómo acreditarse, cuántos espectadores se esperan o qué objetivo tiene son algunas de las incógnitas que te desvelamos.

La décima edición de la Fiesta del Cine arranca el lunes 9 de mayo y se prolongará el martes 10 y el miércoles 11 y en ella los espectadores podrán disfrutar de las películas de la cartelera a un precio de 2,90 euros por cada entrada.

¿Cuántos espectadores atrae?

La pasada edición tuvo lugar en noviembre de 2015 y cerró con un total de 1.989.611 espectadores, un 24% más que en la edición de mayo, que reunió a 1.598.720 personas, a pesar de haber durado una jornada más. No obstante, la IX edición no superó las cifras de la celebrada en octubre de 2014, cuando se vendieron 2.196.101 entradas en tres días.

¿Qué objetivo persigue?

El objetivo es fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural y mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que cada año disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande.

¿Cómo me acredito?

La mecánica para esta nueva edición de la Fiesta del Cine se mantiene, de tal forma que los espectadores, excepto los menores de 14 y los mayores de 60 años, pueden acreditarse a partir de este martes 5 de abril en la página web 'www.fiestadelcine.com' para conseguir la acreditación, lo que les permitirá disfrutar de un precio reducido por entrada durante los tres días del evento.

Las entradas para la Fiesta del Cine podrán ser adquiridas por tres canales de venta diferentes: taquilla, cajeros de venta de entradas situados en los halls de los cines y plataformas habituales de venta por Internet.

¿Qué hay en la cartelera?

Los espectadores que acudan a las salas de cine durante esta nueva edición de la Fiesta del Cine, podrán disfrutar de los últimos trabajos de Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Ben Affleck, Henry Cavill, Robert Downey Jr, Iciar Bollain, Maribel Verdú, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Maggie Smith, Mario Casas, Luís Tosar y Daniel Radcliffe entre otros.

De este modo, las principales películas que estarán disponible durante la X edición de la Fiesta del Cine son:

- Altamira

- Batman Vs Superman: El amanecer de la justicia

- Capitán América: Civil War

- Cegados por el sol

- Cien años de perdón

- Hitchcock/Truffaut

- Infiltrados en Miami

- Julieta', 'Kiki, el amor se hace

- El libro de la selva

- El caso Fritz Bauer

- El Olivo

- La punta del Iceberg

- Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la Reina de Hielo

- Lejos del mar

- Los milagros del cielo

- Lobos Sucios

- Nacida para Ganar'

- Objetivo: Londres

- The lady in the van

- Tini: El gran cambio de Violetta

- Toro

- Trumbo

- Victor Frankenstein.