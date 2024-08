Mónica ha cumplido su sueño. Esta vecina del pequeño pueblo burgalés de La Gallega llevaba dos años prendada de la canción 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún. Antes de que se convirtiera en canción del verano consiguió contratar a la artista para que tocara en las fiestas estivales de la localidad. El móvil ya alertaban a esta visionaria de que sería un día grande para la localidad.

La Gallega, pueblecito de apenas 36 habitantes censados, comenzaba a prepararse para acoger uno de los eventos de la comarca en años. Todo gracias a un presentimiento que tuvo una de sus vecinas meses atrás. "Una mañana llevando a nuestras niñas al cole sonó la 'Loca Urban' y de pronto sonó esa canción", ha relatado Mónica a laSexta que no ha querido perderse el acontecimiento. Entonces, en el mes de mayo se dijo "el 'no' ya lo tenemos, vamos a probar suerte, me contesto y allí arrancó todo", dice visiblemente orgullosa de su hazaña.

Según avanzaba la tarde, el pueblo comenzaba a llenarse y mientras la madre de Mónica hacía sus clásicas tortillas de patata "con huevos de corral y patatas de la huerta", la vecina visionaria ultimaba los preparativos para dar la bienvenida a la cantante. Y ya con todo listo 'La potra salvaje' irrumpió en la Gallega. Allí, Aaiún también ha dado el pregón de las fiesta.

"Estas cosas pasas. Un día alguien te pone un mensaje y terminas estando en un pueblo esperando la tortilla de patata de su madre", ha valorado ante los micrófonos de esta cadena la misma artista. Y con el estómago lleno y ante miles de personas comenzaba el show en una noche que, desde luego, nunca olvidarán en la comarca.