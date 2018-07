Polémica contra el maltrato de Easy Rider, el toro que actúa en una ópera

Easy Rider, un toro de 1.500 kilos, es la estrella de la próxima ópera que acogerá por primera vez el Teatro Real de Madrid, Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg. El animal ya actuó en este espectáculo en París donde cobraba 5.000 euros por función, algo que entre los actores de la compañía no sentó muy bien.

Pero la polémica no se queda ahí, en Francia presentaron 30.000 firmas a la ministra de Cultura para que retirara al toro de la ópera, por un claro caso de maltrato animal, no sólo por el estrés, los firmantes sostenían que drogaban al toro para mantenerle tranquilo durante la representación, algo que no se ha podido demostrar.

La ministra gala no contestó a esta petición y ahora la ópera llega a Madrid con la polémica ya caliente desde el país vecino. En España Easy Rider va a cobrar 3.100 euros por cada 12 minutos de actuación y en la plataforma Change.org ya hay una campaña para impedir que actúe y sufra estrés.

laSexta Noticias ha contactado con el Teatro Real de Madrid para preguntar por las condiciones en las que Easy Rider estará cuando llegue a España. Sobre el lugar donde se quedará aseguran que tienen varias opciones que se están "valorando de acuerdo con los criterios que sean más convenientes para el bienestar del toro".

Desde el teatro defienden que "no se le suministra al toro ningún tipo de medicamento, droga o calmante para su participación en la puesta en escena de la ópera" tal como les han asegurado los propietarios y cuidadores del toro.