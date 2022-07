Pol Calvo, de 14 años, se convirtió este viernes en el ganador de la tercera edición de 'La Voz Kids' en Antena 3 al hacerse con el apoyo del público. El joven barcelonés llegó al programa siendo un gran fan de Aitana, y acabó 'colándose' en el equipo de Pablo López, quien ha hecho triplete como coach vencedor.

Tras el anuncio de su victoria, Pol solo fue capaz de dar las gracias al público. "No me lo creo", expresó el joven, mientras que su coach se explayó sobre lo que significa para él que Pol haya ganado el programa: "Uno va a conciertos, va a ver a gente que admira, yo por ejemplo siempre se lo he dicho a David que he ido a verlo siempre, y te preparas para ir y todo lo que haces es para verlo, para esa ocasión. Y esta noche hemos vivido con vosotros tres junto a Pol un concierto histórico, inolvidable. Cualquiera que esté en su casa pensará lo difícil que es estar aquí. Gracias al público también. No miento si digo que si yo celebro algo de que Pol sea 'La Voz Kids' es que podamos volverlo a escuchar cantar".

'La Voz Kids', el talent show más visto de la televisión

'La Voz Kids' ha triunfado en su tercera edición en Antena 3. Esta temporada, a lo largo de sus emisiones en la noche del viernes y sábado, el talent show ha cerrado líder con una media de un 15,3% de cuota y 1.331.000 espectadores. Además, 4.298.000 espectadores únicos de media han visto cada entrega de esta edición. Entre sus targets y resultados más destacados, el programa logra en jóvenes un 16,5% de cuota de media.

Asimismo, en la noche de su final este 22 de julio, en las franjas de prime time y late night, donde Antena 3 es líder con un 18% y 21,3% de cuota respectivamente, 'La Voz Kids' sube a su máximo en cuota de la temporada con un 19,7%. Así, lidera y es lo más visto de la noche del viernes en televisión con 1.551.000 espectadores. En su final, contactaron 4.210.000 espectadores únicos.

