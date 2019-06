Los Planetas: "Vamos hacia un punto de igualdad para todo y me parece un extremismo"

Los Planetas están trabajando en un nuevo proyecto con El Niño de Elche, un disco que llevará por nombre 'Fuerza Nueva' y que saldrá a la venta el 12 de octubre. Su motivación, "agitar las conciencias de la gente".

En una entrevista en eldiario.es, la banda granadina defiende la necesidad de remover las conciencias de los ciudadanos. "Empiezan a surgir fascismos como setas, por todas partes, y merece una reflexión. Reflexionamos sobre eso: ultranacionalismos, sentimientos religiosos...", afirman los músicos.

Respecto al trasfondo político de los temas, Los Planetas ven interesante tomar una posición, "aunque sea haciendo música".

Los granadinos, que se consideran precursores del nuevo resurgimiento del flamenco, denuncian en la entrevista la "explotación" y "abusos laborales" que se dan en algunos de los grandes festivales.

Preguntados por el cartel paritario del Primavera Sound, los músicos tachan la medida de "exclusivista". "No deberíamos llegar a este punto. En mi opinión personal, al artista lo mido por su calidad artística y no por su sexo", responde Florent, que sostiene que "el mundo del arte no es tan discriminatorio".

"El hombre se dedica más a este tipo de actividades (la música) que requieren más riesgo, más aventura y las mujeres son más conservadoras por el tipo de educación", añade Jota, el cantante de la banda.

Se muestran partidarios de cualquier tipo de reivindicación, aunque defienden que se debe huir de los "extremismos". "Va a haber el mismo número de tías que de tíos, en todo. Vamos ya hacia un punto de igualdad para todo y me parece un extremismo".