Peter Jackson producirá una película sobre los Beatles con más de 50 horas de rodaje inédito

Hace justo 50 años los Beatles hicieron historia: se subieron a la azotea del edificio de la discográfica de Apple Records para poner fin a su carrera como grupo. Ahora, han anunciado en su cuenta de Twitter oficial una nueva colaboración con Peter Jackson, oscarizado por la producción trilogía de El Señor de los Anillos.

Los Beatles vuelven a la pantalla gracias a una película de unas 55 horas de doblaje inédito tomadas entre el 2 de enero y el 31 de enero de 1969, durante la producción del último álbum que los de Liverpool lanzaron como grupo: "Let it be". "Las 55 horas de rodaje nunca visto y las 140 horas de audio disponibles para nosotros aseguran que esta película será la mejor experiencia que los fans de los Beatles han soñado durante mucho tiempo", ha comentado Peter Jackson.

"Es simplemente un increíble tesoro histórico. Claro, hay momentos dramáticos, pero ninguna de las discordias con las que se ha asociado este proyecto", ha adelantado Jackson.

Cantando desde las alturas: así hicieron historia los Beatles hace 50 años

Los Beatles marcaron tendencia en 1969 al subirse a una azotea para despedir, como grupo, el mundo de la música. Numerosos cantantes los han imitado durante los años, te enseñamos algunos de ellos en este vídeo.