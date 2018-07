Pau Donés: "¿Qué putada el cáncer? Putada es haber nacido en Siria e ir a buscarse la vida en patera"

Pau Donés ha concedido una entrevista a Julia Otero en la que ha presentado el nuevo disco de Jarabe de Palo '50 Palos' y ha explicado que el cáncer no es importante para él: "Putada es haber nacido en Siria y ser un tío que viene a buscarse la vida en patera".

"Me interesa la vida y siempre la he vivido así. El cáncer ha sido un reto más a superar y ahí estoy", ha señalado el cantante que asegura que "hay una diferencia grande entre uno que está enfermo y otro que no lo está": "Yo lo llevo muy bien, pero el que lo ve desde fuera lo sufre más".

"En estos años a me han pasado cosas y necesitaba escribir una canción a mi gran amor, que es mi vida, y escribí una canción que es un canto a la vida", explica Donés sobre su nuevo trabajo musical.

El cantante también ha hablado sobre su gran éxito: "La canción de 'La flaca' es a una chica cubana que fue un amor platónico muy potente, con un intento de amarnos como locos. Escribimos el tema, tuvimos mucho éxito y después de un año sin vernos volvimos a Cuba, nos vimos, pero ya no surgió nada".