Los Premios Óscar de este año no han pasado desapercibidos. Las polémicas que ha levantado la gala siguen incendiando las redes sociales, cinco días después de su celebración. Y es que el bofetón de Will Smith no fue el único momento desafortunado del encuentro del cine. La presentadora Amy Schumer se cubrió de gloria con una broma que le hizo a la actriz Kirsten Dunst.

Los hechos sucedieron de la siguiente manera. En uno de los descansos de los premios, Amy Schumer estaba pronunciando uno de sus monólogos, en el que explicaba el papel de los ocupantes de asientos - personas que se sientan en aquellos huecos vacíos cuando los famosos se levantan a recoger un galardón o cuando van al servicio. La presentadora bromeó entonces señalando que algunas actrices también salían de la sala para llorar por no haber ganado.

En ese momento, Schumer se topó con la mesa de Dunst y la levantó diciendo en tono vacilante: “¿Veis? Aquí hay una ocupadora de asientos, ¿cariño no quieres ir al baño?”, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo.

En ese momento, la actriz se apartó del plano se colocó al lado de las cámaras. De esta forma, dejó a la presentadora charlando con su marido Jesse Plemons, quien le recordó a la cómica que la mujer que acababa de levantar era su mujer. Esta confesión provocó la reaparición de la broma inicial con la contestación de Schumer: “¿Estás casado con una ocupadora de asientos?, ¡Eso es raro!”.

Se podían escuchar las risas del público de fondo. Sin embargo, parece que a quien no le hice tanta gracia ese comentario fue a los seguidores de la actriz nominada por El poder del perro.