El Dolby Theatre se vuelve a vestir de gala para acoger los premios de la Academia de Hollywood. 'Joker' parte como favorita de la noche con 11 nominaciones a los Oscar 2020, aunque de cerca le siguen 'Érase una vez... Hollywood', '1917' y 'El irlandés', con 10 nominaciones cada una.

La presencia española este año llega de la mano de Pedro Almodóvar con 'Dolor y Gloria'; Antonio Banderas, nominado a Mejor Actor por su papel de Salvador Mallo; y la cinta de animación, 'Klaus', dirigida por Sergio Pablos y producida por Atresmedia Cine y The SPA Studios.

Todo apunta a que la noche estará muy repartida en premios y no queremos que te pierdas nada. Por eso te contamos qué películas ver y por qué motivos hacerlo. Lo mejor, si te falta alguna de ellas aún puedes aprovechar hasta el domingo para dejar los deberes listos.

'Joker'

La película dirigida por Todd Philips es la gran favorita de la noche y puede darle a Joaquin Phoenix la estatuilla como Mejor Actor. 'Joker' no es otra película de superhéroes, es la historia de un villano, un hombre (Arthur Fleck) que, sintiéndose abandonado por la sociedad, se deja arrastrar por una espiral de locura y violencia.

Lo cierto es que Phoenix se metió en la piel de Arthur Fleck, antes incluso de aceptar el papel. Así, fue en una cafetería cuando el actor le mostró al director Todd Phillips cómo se iba a reír Joker. Phoenix llegó a adelgazar 23 kilos en sólo unos meses para el papel y trabajó en el set de rodaje sin apenas relacionarse con nadie. De ahí su nula relación con Robert De Niro, también presente en la cinta de Todd Philips.

En 'Joker' Joaquin Phoenix hace "el personaje de su vida", en palabras del propio actor, y su interpretación no te dejará indiferente.

Joaquin Phoenix en 'Joker' | Warner Bros.

'Jojo Rabbit'

Jojo Betzler es un niño alemán cuyo sueño es pertenecer a la guardia personal de Hitler. Su amor por el Führer y las esvásticas marcan su día a día. Sin embargo, su mundo se pone patas arriba cuando descubre que su madre esconde en su ático a una niña judía. Jojo tendrá que elegir: ser fiel al Tercer Reich o ser leal a su madre y guardar su secreto.

La película, una sátira que se burla del nazismo y la figura del dictador, la dirige Taika Waititi, que también interpreta el papel de Adolf, el amigo invisible del pequeño Jojo. El guión está inspirado en la novela 'El cielo enjaulado' de Christine Leunens y cuenta con seis nominaciones a los Oscar 2020.

'Jojo Rabbit' no es otra película de nazis. La cinta ha conquistado a público y crítica, que se han rendido a su humor ácido, a una banda sonora impecable y a una estética que recuerda, y mucho, al cine de Wes Anderson. En un tiempo en el que "no es el mejor momento para ser nazi" (como dice el personaje de Yorki, el mejor amigo de Jojo) no deberías perderte esta película.

Cartel promocional de la película 'Jojo Rabbit', dirigida por Taika Waititi | Fox Searchlight

'Parásitos'

Con la Palma de Oro y un Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa ya bajo el brazo, 'Parásitos' ha sido uno de los títulos indiscutibles del año.

La película de Bong Joon-ho puede hacer triplete en los Oscar 2020. Está nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión, tres de las categorías más importantes. Además, también opta al Oscar a Mejor Película de habla extranjera.

La cinta cuenta la historia de Gi Taek y su familia, con todos sus miembros en paro. Su vida cambia cuando empieza a dar clases particulares en casa de la familia Park. Pertenecientes a mundos radicalmente opuestos, la historia de las dos familias se cruzará con un resultado totalmente imprevisible. Con más de dos horas de duración, te costará apartar los ojos de la pantalla.

'El irlandés'

Parte con 10 nominaciones a los Oscar 2020, aunque podría irse de vacío como le ocurrió en los Globo de Oro (partía con cinco nominaciones) y los Premios Bafta (diez nominaciones).

A la película de Martin Scorsese le puede estar pasando factura ser una producción de Netflix, con quien la Academia de Hollywood vive en un continuo amor/odio. Pero, para poder criticar o alabar la cinta de Scorsese, primero tendrás que verla. Su duración, unas tres horas y media de metraje, hace que algunos críticos la tachen de "larga" o "tediosa"; pero cuenta con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Anna Paquin en el reparto, y eso siempre es una buena noticia.

A cargo del guionista Steven Zaillian ('La lista de Schindler', 'American Gangster'), 'El irlándés' cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX.

'1917'

La cinta bélica que dirige Sam Mendes es otra de las favoritas de la noche. Centrada en la Primera Guerra Mundial, '1917' cuenta la historia de dos jóvenes soldados británicos que reciben una misión aparentemente imposible y suicida.

El propio Sam Mendes, en una entrevista en Fotogramas, explica que la película está compuesta "por una serie de tomas muy largas y montadas juntas". Aclara así uno de los grandes misterios/atractivos de la película: su famoso plano secuencia. "No, no rodamos la película en dos horas", aclara el director, aunque viendo la película resulta difícil creerlo.

'1917' es una toda una experiencia, un milagro del cine con una propuesta claramente inmersiva para el espectador. Opta a 10 nominaciones en los Oscar 2020 y son muchas las voces que pronostican que la estatuilla de Mejor Dirección será para Mendes.

Dean-Charles Chapman y George MacKay en '1917' | Entertainment One

'Mujercitas'

¿Una nueva adaptación de 'Mujercitas'? ¿Otra más? Sí, pero esta corre a cargo de la directora Greta Gerwig ('Lady Bird') y eso se nota, y mucho. La versión de Gerwig coloca a la joven Jo (interpretada por Saoirse Ronan) en el centro de la historia y juega con los saltos en el tiempo, dándole así ritmo a la narración

La película, que se llevó el BAFTA a Mejor Diseño de Vestuario, cuenta con seis nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz.

Poco más que añadir, pues la historia de estas cuatro hermanas es de sobra conocida. Sin embargo, el toque de Gerwig hace que la película adquiera un aire renovado, reivindicativo y feminista que siempre es necesario.

'Historia de un matrimonio'

Noah Baumbach dirige y escribe 'Historia de un matrimonio', la desgarradora historia de una pareja con un hijo pequeño que inicia los trámites de divorcio. Producida y distribuida por Netflix, la película cuenta con seis nominaciones a los Oscar 2020.

La historia de Charlie y Nicole (él, dramaturgo; ella, actriz) es la crónica de una separación anunciada. Tiene momentos memorables: como las discusiones entre Scarlett Johansson y Adam Driver o el monólogo de la actriz Laura Dern (que interpreta a la abogada de Nicole) sobre la discriminación de género en el divorcio, un discurso que ha sido muy aplaudido y le podría dar a Dern la estatuilla como Mejor Actriz secundaria.

Resulta evidente que la historia está cargada de realidad. Noah Baumbach vivió un largo proceso de separación con la actriz Jennifer Jason Leigh. Así, muchos ven conexiones evidentes entre la historia de la película y algunos aspectos de la biografía del cineasta.

'Le Mans'66'

No, no es otra película de carreras; ni otro biopic al uso sobre un piloto. Y eso lo sabe hasta la Academia de Hollywood, que ha nominado a 'Le Mans'66' en cuatro categorías, entre ellas Mejor Película y Mejor Montaje.

No sería extraño que la cinta dirigida por James Mangold se llevara el Oscar a Mejor Montaje de Sonido, aún compitiendo en esa categoría con la favorita '1917'. La recreación de la mítica carrera de Ken Miles resulta difícil de olvidar.

Se echa de menos, y tras ver la película lo comprobarás, la nominación de Christian Bale a Mejor Actor por su papel de Ken Miles, el mítico conductor británico.

'Dolor y Gloria'

Pedro Almodóvar vuelve a optar a estatuilla con 'Dolor y Gloria'. La cinta del director manchego está nominada como Mejor Película de habla extranjera y llega avalada por la Academia de Cine español, que le otorgó siete premios Goya. Además, Antonio Banderas ha logrado estar nominado como Mejor Actor por su aplaudido papel de Salvador Mallo.

Su principal competidor es 'Parásitos', que ya le ha ganado la partida en los Globos de Oro y en los BAFTA.

Se trata de la película más íntima de Almodóvar, dejando ver algunos de sus aspectos más íntimos y personales. Lo hace a través del personaje de Salvador Mallo, un cineasta en su ocaso e incapaz de seguir rodando magistralmente interpretado por Antonio Banderas. De hecho, Salvador vive en un piso que es una reproducción del hogar madrileño del cineasta. Así, los muebles, la cocina y el lavabo, entre otros objetos, son los del propio Almodóvar.

Antonio Banderas en 'Dolor y gloria' | Sony Pictures

'Klaus'

La película de animación del español Sergio Pablos podría darle a Atresmedia Cine su primer Oscar. La cinta está nominada como Mejor Película Animada y llega a los premios de la Academia de Hollywood arropada por crítica y público.

'Klaus' ya se ha hecho con el BAFTA a Mejor Película de Animación y arrasó en los Annie Award (los considerados Oscar de la animación). La obra de Sergio Pablos se impuso a 'Frozen II', 'Toy Story 4' o 'Mr. Link'y se hizo con siete galardones.

La cinta cuenta la historia de Jesper, el peor estudiante de la academia postal. Es destinado a Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus habitantes apenas intercambian palabras. Allí conocerá a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Así dará comienzo la leyenda navideña.

Su historia, que está disponible en Netflix, emociona tanto a niños y mayores y podría dar sabor español a la gala de los Oscar 2020.