El cine es un pilar fundamental en la sociedad y por eso ha ido evolucionando con el tiempo. Un tema tabú que poco a poco ha ido entrando en la gran pantalla es la homosexualidad y todo lo relacionado con el colectivo LGTBI. Por eso y con razón de la semana del Orgullo, aquí te recomendamos las 15 mejores películas sobre el colectivo que han marcado un antes y un después en el mundo cinematográfico.

Flamencos rosados (1972)

John Waters dirigió y escribió una de las películas más icónicas de humor negro sobre una drag queen llamada Divine. Una excéntrica mujer (Divine) obesa y con una familia inadaptada compite con una pareja de Bailtimore para ser nombrados la gente viva más sucia del mundo. Con una premisa de lo más peculiar, este filme se ha convertido en una película de culto a pesar de estar prohibida en varios países por su imágenes explícitas de exhibicionismo, voyeurismo o fetichismo, entre otros.

Fresas y chocolate (1993)

Este largometraje cubano marcó un antes y un después en su país en cuanto al tema de la homosexualidad. Es considerada una película pilar que incluyó en su trama el tema LGTBI en los años 90 en Cuba, donde se perseguía esta práctica. Cuenta la historia de David, un comunista convencido, y de Diego, un artista homosexual acosado por el régimen castrista. A pesar de sus diferencias, entre ambos surge una profunda amistad.

Fresas y chocolate | Frame de la película

La increíble y verdadera historia de dos mujeres enamoradas (1995)

Esta película llegó cuando el tema de la homosexualidad no estaba a la orden del día, ni en la sociedad estaba bien aceptado ni en el cine, y mucho menos, que se tratase una relación entre dos mujeres. Aquí se desarrolla la historia de Randy y Evie, dos chicas de diferentes clases sociales que se enamoran y desafían todas las convenciones existentes para conseguir estar juntas.

Todo sobre mi madre (1999)

El mítico director Pedro Almodóvar se ha caracterizado siempre por dar mucha visibilidad en sus películas con varios personajes de la comunidad LGTBI y gracias a esto ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Así, en 'Todo sobre mi madre', el director manchego incluyó a finales del siglo XX, un personaje transexual, una relación amorosa entre dos mujeres y un hombre interpretando un papel de mujer. Así, Almodóvar continúa incluyendo esta temática en películas como 'La piel que habito', 'Los amantes pasajeros' o 'Dolor y gloria'.

Brokeback Mountain (2005)

Continuamos con una relación entre dos hombres que causó revuelo en Hollywood y que se prohibió en China. Brokeback Mountain cuenta la historia de dos vaqueros que son mandados a cuidar del ganado a las montañas, donde están ellos dos solos, y donde surge un sentimiento que deriva a una relación íntima. Una película muy icónica sobre la relación entre dos hombres que no ha envejecido y hoy en día se sigue hablando de ella.

Habitación en Roma (2010)

Inspirada en un filme chileno, 'En la cama', en un hotel de Roma se conocen una chica rusa y otra española cuando se crea entre ambas una atmósfera cargada de erotismo y sensualidad. En esa habitación, durante doce horas, las dos mujeres se confiesan sus vidas y hablan de sus respectivos compromisos. Dirigida por Julio Medem, es una de las primeras películas españolas sobre una relación sexual entre dos mujeres que ganó el Fotogramas de Plata en 2010. Su banda sonora también enamoró a gran parte del público.

Habitación en Roma | Frame de la película

Los chicos están bien (2010)

Nic (Annette Benning) y Jules (Julianne Moore) son una pareja de lesbianas que tienen dos hijos adolescentes, ambos fruto de la inseminación artificial. Hecho que obsesiona a ambos y les hace querer saber quién es su padre biológico, un tal Paul (Mark Ruffalo). Con un reparto trepidante, esta película solo recibió comentarios positivos tras su estreno y no dejó a nadie indiferente con la historia que desarrolla.

Las ventajas de ser un marginado (2012)

Basada en la novela de Stephen Chbosky con el mismo nombre, Charlie (Logan Lerman) es el protagonista de esta historia donde conoce a Sam (Emma Watson) y a Patrick (Ezra Miller), quienes se convertirán en sus dos mejores amigos. Patrick es homosexual, por lo que sufre acoso en el instituto y Sam se convierte en el primer amor de Charlie. Dando visibilidad a la comunidad LGTBI, hablando del suicidio, el sexo o las drogas, esta película es un clásico adolescente que no te puedes perder.

La vida de Adele (2013)

Adèle (Adèle Exarchopoulos) tiene 15 años, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Un día se enamora de Emma (Léa Seydoux), quien le muestra un camino de deseo y madurez. Aunque Adèle tendrá que enfrentarse a los juicios de sus familiares y amigos. Esta adaptación de la novela gráfica 'Blue' de Julie Maroh, muestra una imagen natural y refleja una relación con tanta física y química entre sus protagonistas que traspasa la pantalla.

Pride (2014)

Esta película londinense ambientada en 1984, cuenta la historia de dos comunidades muy diferentes que se unen por una causa común. Basada en una historia real, un grupo de activistas LGTBI recaudan dinero para ayudar a familias afectadas por la huelga de los mineros que tuvo lugar en Inglaterra. La cinta, que incluye una gran diversidad de personajes, ganó un premio Bafta en 2015, un British Independet Film Awards y la Queer Palm en el Festival de Cannes.

La chica danesa (2015)

La increíble actuación de Eddie Redmayne no te dejará indiferente. Este drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, llevó a Einar (Redmayne) a sustituir a una artista femenina que su mujer, Gerda (Alicia Vikander) tenía que pintar. Gerda anima a Einar a continuar vistiéndose de mujer por diversión, pero todo se volvió en su contra para dar lugar al cambio de sexo del artista. Este relato cuenta la historia del primer hombre transgénero que se operó y cambió de sexo en la historia.

Eddie Redmayne en La chica danesa | Frame de la película

Carol (2015)

En los años 50 en Nueva York, Therese Belivet (Rooney Mara) conoce a Carol Aird (CAte Blanchett), una mujer con un matrimonio infeliz. Pronto entre ellas surge una atracción inmediata, intensa y profunda que cambiará sus vidas. Adaptada de la novela 'El precio de la sal' de Patricia Highsmits, Carol es una película que sigue la historia prohibida de dos mujeres en los años 50 en Estados Unidos.

Call me by your name (2017)

Drama y romance homosexual que ganó un Oscar a mejor guión adaptado, es una historia basada en la novela homónima de André Aciman. Ambientada en Italia, en el verano del 83, narra la relación entre Elio Perlman, un adolescente de 17 años, y Oliver, un estudiante de su padre. Esta película ha conmocionado a todo el mundo y no para de recibir halagos y comentarios positivos desde el día de su estreno.

Con amor, Simon (2018)

Tras el éxito de 'Call me by your name', llega esta comedia romántica juvenil que gira entorno a Simon, con una vida perfecta, pero con un secreto que no se atreve a contar a nadie: es gay. Cuando conoce por Internet a un chico llamado Blue con el que habla por email, cuando uno de estos correos acaba en las manos equivocadas, Simon tendrá que enfrentarse a la realidad.

Carmen y Lola (2018)

Y finalizamos con una película española que representa una relación amorosa entre dos mujeres gitanas, Carmen y Lola. Cuando se conocen se crea entre ellas una relación de gran complicidad y que se proponen sacar hacia delante, por lo que tendrán que hacer frente a discriminaciones, inconvenientes y enfrentarse a sus familias. La película de Arantxa Echevarria ganó un Goya a la mejor dirección novel y otro a la mejor actriz de reparto (Carolina Yuste).