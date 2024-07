Hoy se estrena en los cines 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda' y Santiago Segura visita el plató de Más Vale Tarde para hablar de su película y de toda la saga, que define como "atípica": "Todas las sagas suelen ir un poco para abajo y los distribuidores están encantados, me dicen 'para arriba' y yo '¿Hasta dónde?'".

"Intento superarme", comenta Segura en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "no me gusta que la gente me diga 'me gustaba más la 3 o la 2'". "A ver si vas a hacer una saga familiar más larga que 'Cuéntame'", le responde Iñaki López, mientras que Cristina Pardo añade que "igual en la siguiente quieren ya meter a Santiago en una residencia".

"En esta ya lo proponen", reacciona el director, que desvela sus planes para la franquicia: "Si esta funciona bien, creo que haría una quinta para despedir la saga".