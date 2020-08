Óscar San Miguel, más conocido como Okuda, ha redecorado el faro de Ajo, en Cantabria, con su llamativo toque colorista. Una intervención artística que no ha gustado a todo el mundo. "Me he inspirado en mi iconografía personal, pero en concreto en animales de Cantabria", ha explicado.

El Ayuntamiento quiso darle un lavado de cara al faro y se lo encargó al artista urbano, aunque para algunos es una aberración que ya está investigando la Fiscalía. Es el caso de Izquierda Unida, que ha hablado en Twitter de "posible prevaricación y malversación de caudales".

Además, cinco asociaciones llegaron a pedir la paralización de este proyecto, aunque finalmente siguió adelante y el artista urbano la ha finalizado ahora.

Okuda ha defendido su obra señalando que "el hecho de trabajar en el espacio público implica que tienes el feedback directo de todo tipo de gente". "Hasta este momento no me había encontrado a gente en contra de mi trabajo, pero no pasa nada", ha añadido.

Algo que también ha hecho Miguel Ángel Revilla. El presidente regional ha asistido a la inauguración del nuevo faro y ha reconocido en Twitter que "la polémica obra del gran artista Okuda le encanta".