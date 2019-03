España se mueve al ritmo de 'Nu Latam Sound', la música latina con cada vez más presencia en nuestras fiestas

Sonidos latinos alternativos en el Sonorama. "Empezamos con cumbia, luego nos movemos a Colombia, de ahí a la música africana...", dice Felipe Salmón, músico de 'Dengue Dengue Dengue'. Recuperan y actualizan las músicas tradicionales de América Latina. "Que las raíces nunca se pierdan, dándolas a conocer al público de una manera que le pueda llegar, manteniendo la esencia de lo tradicional y lo popular", comenta William Carreazo, músico de 'Candeleros'

"Son territorios que no están muy explorados. Es difícil poner el nombre, pero básicamente es fusión", afirma Rafael Pereira, músico de 'Dengue Dengue Dengue'. Fusión especialmente con la electrónica, pero también con el reggae, el rock o el hip hop. "No es que surja como un rebote a lo que hay en centroamérica, que es principalmente el reggaeton, pero no tiene nada que ver", dice Pablo Gil, periodista musical de 'El Mundo'.

Música de texturas sumada a una poderosa puesta en escena, estética colorista, máscaras y hasta elementos amazónicos. Bomba Estéreo abrió camino hace más de diez años, pero desde hace cinco estos ritmos suenan cada vez más en Europa. "Donde se mueven es en salas de conciertos donde hay conciertos de música indie internacional habitualmente", comenta Pablo Gil.

Es el segundo año consecutivo que esta música se escucha en el Sonorama dentro del escenario Charco. "Lo que tenemos que hacer es tratar de avanzar y abrir nuevas ventanas, esa puerta a Latinoamérica", afirma Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera. Oportunidades a lo alternativo que el Sonorama Ribera sigue ofreciendo 20 años después.