Fiesta, humor y reivindicaciones durante la gala de los Premios Feroz

Inma Cuesta celebró el premio que le pilló por sorpresa cantando. "No estoy acostumbrada a que me den premios, me nominan pero no me los dan" aseguraba la actriz. El Premio Feroz a mejor actriz protagonista se lo ganó a Penélope Cruz, otra de las nominadas, aunque ellas no se guarden rencor.

Penélope Cruz explicaba que "te emocionas como la primera vez ganes o pierdas". En la gala triunfó el humor, tanto que hubo quien ya no piensa dejarlo. Mario Casas ironizaba con que no vuelve "a hacer un drama". También hay quien se emocionó. Luisa Gavasa, premio a mejor actriz de reparto no podía hablar, y agradecía el galardón porque le "da alas".

Y quien aprovechó la fiesta para poner los pies en la tierra. Rosa María Sardá recordó a quienes cruzan el Egeo en patera y reivindicó su profesión. Pero no fue no fue la única, Daniel Guzmán señala que lo "más importante es separar la industria cultural del poder político".