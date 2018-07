Neil Young y The Prodigy encabezan el Mad Cool, el nuevo gran festival de música en Madrid

"Mad Cool es una experiencia en la que habrá música, fotografía, cine, moda y gastronomía para que cada expresión artística tenga protagonismo e importancia" aliando "ciudad y medioambiente", según la organización.

Los artistas convivirán en un mismo espacio formado por cinco escenarios y diferentes ambientes, "en los que se apostará por nuevos creadores y en los que el rigor caminará de la mano de la tendencia siempre minimizando el impacto medioambiental", aseguran.

Junto al canadiense Neil Young (1945) -que anuncia en su página web que el 16 de junio estará en Marsella, en Le Dome, pero no menciona nada sobre Madrid- The Prodigy y Corizonas, estarán en Mad Cool The Door Cinema Club, Vetusta Morla, Janes Addiction, Bastille, Lori Meyers, Band of Horses, Caribou, Capital Cities, Flume, Stereophonics, Kings of Convenience y 091.

Además, figuran Django Django, Hercules & Love Affair, Milky Chance, Fuel Fandango, Enter Shikari, John Grant, Gary Clark Jr, Michael Kiwanuka, L.A., Benjamin Francis Leftwich, Twin Atlantic, The Struts, The London Souls, Lucy Rose, Angel Stanich y Nothing but Thieves. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 1 de febrero, y se podrán adquirir bonos para los tres días a 79 euros.