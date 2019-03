Muere Chuck Berry: el inventor, maestro y leyenda del rock

Sus canciones cambiaron para siempre el sonido del rock and roll, podría decirse que el rock no existiría si Chuck no hubiera nacido hace 90 años. Los acordes de su guitarra eran inconfundibles y sus letras como en el 'Roll over Beethoven' proponían una revolución musical que pronto imitaron los más grandes.

"Puso los elementos del rock and roll, le dijo a Beethoven que le dejara en paz y cambió toda la estética. Además, fue el culpable de que un montón de chavales cogieran una guitarra y siguieran el ritmo", explica Agustín García, locutor de Melodía FM.

Hizo bailar a todo el mundo desde los años 50. Entre los que admiraron y homenajearon su talento estaba John Lennon, Bob Dylan o los mismísimos Rolling Stones. Keith Richards, el inmortal guitarrista, se declaró siempre su gran fan y eso que Chuck Berry no tenía un carácter fácil. "Incluso llegó a pegarle un puñetazo a Keith Richards por tocarle sólo la guitarra", añade Agustín García.

La carretera, la cárcel y las mujeres le acompañaron en su vida y en sus canciones. Entre sus grandes clásicos esta el 'You never can tell', que puso de moda la película Pulp Fiction.

Se ha ido a los 90 años uno de los padres del rock. Sus canciones sonaron durante el origen de esta música y serán para siempre parte de cualquier alma rockera.