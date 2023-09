Steve Harwell, cantante del grupo Smash Mouth que dio voz a hits internacionales como 'All Star' o 'Walkin' on the Sun', ha fallecido este lunes a los 56 años, según ha confirmado el 'New York Times'. Harwell ha fallecido en su casa de Boise, Idaho, por una causa todavía sin especificar.

Fundado en 1994, Smash Mouth vivió su momento de mayor popularidad de la mano de la película 'Shrek', que eligió a la banda para introducir a su ogro verde, un 'All Star' que no paró de sonar y que ha sido el mayor 'hit' de Smash Mouth.

A lo largo de los años, Harwell ha tenido graves problemas de salud por abuso de alcohol, habiendo recibido cuidados especiales en los últimos días, según detalla TMZ. En 2021, se desvinculó de la banda con una carta a los fans de Smash Mouth, disculpándose por no haber podido superar sus "problemas físicos y mentales".

"Desde que era un niño, soñaba con ser una estrella del rock tocando en estadios con todas las entradas vendidas y he tenido muchísima suerte de poder vivir ese sueño. Para mis compañeros de banda, ha sido un honor tocar con vosotros durante todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera querido embarcarme en este salvaje viaje", decía entonces.

Antes de ese tema, llegó 'Walkin' on the Sun', el otro gran tema de la banda, y después tuvimos 'I'm a believer', que también triunfó junto a 'Shrek', que ganó el premio Oscar a mejor película de animación en 2002.

Pero, sin duda, 'All Star' sigue siendo el tema que más se puede vincular con Smash Mouth. Su vídeo de YouTube supera los 450 millones de visualizaciones. Raro es no escuchar su comienzo (Somebody once told me / The world is gonna roll me / I ain’t the sharpest tool in the shed) y no seguir la letra.