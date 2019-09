El cantante del grupo de 'new wave' de los 80 The Cars, Ric Ocasek, ha fallecido a los 70 años. El artista ha sido encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, Nueva York, por su exesposa, la exmodelo Paulina Porizkova.

Aunque todavía se desconoce la causa de la muerte, parece que esta fue natural.

La banda, que se formó en Boston a mediados de los años 70 por Ocasek y Benjamin Orr, fue pionera del género 'new wave'. Gracias a su mezcla entre un rock de guitarra eléctrica y un pop basado en los sintetizadores, saltaron a la fama en 1978 con temas como 'My Best Friend's Girl' o 'Just What I Needed'.

The Cars fue uno de los grupos que participaron en el icónico concierto benéfico Live Aid de 1985. De hecho, su balada 'Drive' fue empleada tanto para poner música a las imágenes que mostraban la hambruna en Etiopía como para recaudar fondos para la causa.

La banda rompió a finales de los años 80, y Ocasek comenzó su carrera como solista, así como productor musical de grupos como Weezer o No Doubt. En 2018, pasaron a formar parte del 'Rock and Roll Hall of Fame'.