Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, cazavampiros', a los 54 años por causas naturales

Los detalles La familia ha emitido un comunicado en el que ha detallado que ha fallecido "mientras dormía por causas naturales".

El actor estadounidense Nicholas Brendon, famoso por sus roles en 'Buffy cazavampiros' y 'Mentes criminales', falleció a los 54 años por causas naturales mientras dormía, según informó su familia. En 2023, Brendon había sufrido un infarto y le diagnosticaron una enfermedad congénita del corazón. Aunque conocido por su carrera actoral, en sus últimos años se dedicó a la pintura, compartiendo su pasión artística con seres queridos y admiradores. Su familia lo recuerda como un hombre apasionado y creativo, y ha solicitado privacidad mientras lloran su pérdida y celebran su vida.

El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido por su papel de Xander en 'Buffy cazavampiros' o Kevin en 'Mentes criminales', ha muerto por causas naturales este viernes a los 54 años, según ha informado su familia en un comunicado en redes sociales.

En dicho mensaje, la familia ha detallado que "falleció mientras dormía por causas naturales". En 2023, el actor ya había sufrido un infarto y desveló que le habían diagnosticado una enfermedad congénita de corazón.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. Le encantaba compartir su talento entusiasta con su familia, amigos y fans", han explicado sus familiares destacando su reciente afición por el arte.

La familia le ha despedido recordándole como un hombre "apasionado, sensible e infinitamente motivado para crear": "Quienes realmente lo conocieron entendieron que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era".

"Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que han mostrado amor y apoyo", ha concluido el comunicado.

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