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Tenía 71 años

Muere Julio Ferreiro, el escultor conocido como ''El Gaudí de Compostela'

Los detalles Julio Ferreiro se dio a conocer por sus mosaicos de azulejos que le valieron el nombre de 'El Gaudí de Compostela'. Una de sus obras más conocidas es el mural de la rúa Espiñeira.

Uno de los murales de Julio Ferreiro Uno de los murales de Julio FerreiroGoogle Maps / ehd35646

El escultor compostelano Julio Ferreiro, conocido por los mosaicos de azulejos que realizó en distintos barrios de la capital gallega y que le valieron el nombre de 'El Gaudí de Compostela', ha muerto este lunes a los 71 años.

Ferreiro, jubilado desde 2020 tras desarrollar su carrera profesional como cámara de televisión, inició entonces una etapa artística que lo convirtió en una figura reconocida en la ciudad por sus intervenciones en espacios públicos.

Uno de los más conocidos es el mural situado en la rúa Espiñeira, elaborado con azulejos y materiales reciclados. La obra, que destaca por la técnica del trencadís, fue muy bien acogida por el vecindario, que incluso le dedicó un poema situado en la misma calle.

A partir de esa primera obra, Ferreiro recibió encargos de asociaciones vecinales y realizó mosaicos en distintos puntos de Santiago, entre ellos los barrios de Pontepedriña y Vista Alegre, la avenida de Vilagarcía y la iglesia de Santa Marta.

Con su fallecimiento, Santiago de Compostela pierde a uno de los artistas que contribuyó a embellecer distintos espacios urbanos mediante intervenciones de carácter vecinal y accesibles al público

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