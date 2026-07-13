Muere Julio Ferreiro, el escultor conocido como ''El Gaudí de Compostela'

Uno de los murales de Julio Ferreiro

Los detalles Julio Ferreiro se dio a conocer por sus mosaicos de azulejos que le valieron el nombre de 'El Gaudí de Compostela'. Una de sus obras más conocidas es el mural de la rúa Espiñeira.

El escultor compostelano Julio Ferreiro, apodado 'El Gaudí de Compostela', falleció a los 71 años. Aunque trabajó como cámara de televisión hasta su jubilación en 2020, posteriormente se dedicó al arte, convirtiéndose en una figura reconocida en Santiago por sus mosaicos de azulejos. Su obra más famosa es el mural en la rúa Espiñeira, realizado con la técnica del trencadís y materiales reciclados, que fue muy apreciado por los vecinos, quienes incluso le dedicaron un poema. Ferreiro también creó mosaicos en diversos puntos de la ciudad, contribuyendo a embellecer espacios urbanos y dejando un legado artístico notable.

El escultor compostelano Julio Ferreiro, conocido por los mosaicos de azulejos que realizó en distintos barrios de la capital gallega y que le valieron el nombre de 'El Gaudí de Compostela', ha muerto este lunes a los 71 años.

Ferreiro, jubilado desde 2020 tras desarrollar su carrera profesional como cámara de televisión, inició entonces una etapa artística que lo convirtió en una figura reconocida en la ciudad por sus intervenciones en espacios públicos.

Uno de los más conocidos es el mural situado en la rúa Espiñeira, elaborado con azulejos y materiales reciclados. La obra, que destaca por la técnica del trencadís, fue muy bien acogida por el vecindario, que incluso le dedicó un poema situado en la misma calle.

A partir de esa primera obra, Ferreiro recibió encargos de asociaciones vecinales y realizó mosaicos en distintos puntos de Santiago, entre ellos los barrios de Pontepedriña y Vista Alegre, la avenida de Vilagarcía y la iglesia de Santa Marta.

Con su fallecimiento, Santiago de Compostela pierde a uno de los artistas que contribuyó a embellecer distintos espacios urbanos mediante intervenciones de carácter vecinal y accesibles al público