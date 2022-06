"No te dejes lastimar esta vez. Entonces vi nuestra cara. Entonces vi tu sonrisa. El cielo sigue siendo azul. Las nubes vienen y van. Sin embargo, algo es diferente. ¿Nos estamos enamorando?". Esta es la letra que entonó Julee Cruis para ponerle música a la serie Twin Peaks. La cantante ha fallecido este jueves a los 65 años. Hace cuatro años anunció que le habían diagnosticado lupus, según recoge The Guardian.

La noticia de su muerte ha sido confirmada por su marido, Edward Grinnan, a través de Facebook. "Ella dejó este reino en sus propios términos. Sin remordimientos. Ella está en paz ... Le toqué Roam durante su transición. Ahora vagará para siempre. Descansa en paz, mi amor", señalaba.

Nacida en Iowa en 1956, Cruise comenzó sus colaboraciones con Lynch - creador de la serie - en 1986 para su película Blue Velvet, según recoge el citado medio. Para Cruis, la canción Falling era todo un desafío. "Técnicamente, esta música es tan delicada que es un desafío cantarla", confesó en 1990. Pese a ello, reconoció que el tema le había permitido sobreactuar al cantar y "salirse con la suya".

Y así lo hizo, pues la serie le permitió actuar y aparecer como un personaje más: cantando en el bar de la ciudad. También en su película Twin Peaks: Fire Walk With Me y en la tercera temporada de la serie en 2017, añade The Guardian.

Al mismo tiempo, apostaba por su carrera musical pero, de forma esporádica. En 1993 lanzó The Voice of Love. The Art of Being a Girl en 2002 y My Secret Life en 2011, recuerda el diario británico.

También giró como integrante de los B-52 en los 90 y apareció como invitada junto a Pharrell Williams en la canción Class System del dúo de hip-hop Handsome Boy Modeling School.