La actualidad no deja de recordarnos la fragilidad de los derechos conquistados gracias a la lucha de mujeres como las que retrata la nueva serie documental de HBO Max, 'The Janes'. Una producción que llega en un momento muy oportuno porque en pocas semanas se conocerá la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos acerca de anular la sentencia Roe v. Wade y en cuya jurisprudencia se sustenta el derecho al aborto en el país.

La serie documental disponible ya en la plataforma relata la historia de siete mujeres de Chicago que fueron detenidas en 1972 por formar parte de una red clandestina que facilitaba a las mujeres que lo necesitaban abortos seguros y asequibles a pesar de la prohibición. Unos hechos que tuvieron lugar apenas unos meses antes de que se fallase la sentencia del caso Roe vs. Wade.

Las siete mujeres se autodenominaban Jane y actuaban con la máxima cautela para no ser descubiertas. Nombres en clave, vendas en los ojos y pisos francos para construir un servicio clandestino de abortos seguros del que se estima que se beneficiaron alrededor de 11.000 mujeres en una época en la que el aborto estaba prohibido y penado en la mayoría de los estados del país. Las únicas opciones que había era viajar a uno de los cuatro únicos estados que permitían el aborto voluntario, pagar un carísimo viaje a Londres para hacerlo de forma segura o hacerlo en la clandestinidad con todos los riesgos y complicaciones que conllevaba. De hecho, según un documento de la Planned Parenthood Federation of America "en 1965 el 17% de las muertes por embarazos y partos fueron el resultado de un aborto ilegal" y "en 1969 el 23% de ingresos en hospitales municipales de Nueva York fueron por complicaciones de abortos ilegales".

Con esta realidad, el grupo The Janes desafió a la legislatura estatal que prohibía el aborto, a la Iglesia católica que lo condenaba y a la mafia de Chicago que se beneficiaba de él. Las Jane arriesgaron su vida personal y profesional para ayudar a las mujeres necesitadas. La serie documental nos enfrenta a lo que podría volver a pasar en un futuro si el Supremo anula la sentencia Roe vs. Wade porque en ese caso la potestad de legislar sobre el aborto quedaría en manos de cada estado, como en sucedía en 1973. Y de este modo el derecho peligraría en casi la mitad de los estados y muchas mujeres tendrían que volver a viajar a las ciudades en las que abortar fuera legal y seguro. Eso las que puedan, pero qué pasará con las que no.

The Janes está dirigida por la nominada al Oscar Tia Lessin (HBO's Trouble the Water) y la nominada al Emmy Emma Pildes (HBO's Jane Fonda in Five Acts) y ofrece testimonios de primera mano de las mujeres que formaban parte del grupo, muchas de las cuales hablan por primera vez.