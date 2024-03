El cantante estadounidense Eric Carmen, líder del grupo The Raspberries antes de darse a conocer con canciones en solitario como 'All by Myself' o 'Hungry Eyes', ha fallecido a los 74 años, según ha confirmado la propia esposa del artista. "Con una inmensa tristeza compartimos la terrible noticia de la muerte de Eric Carmen", ha escrito su pareja, Amy, en la web del cantante.

"Nuestro dulce, querido y talentoso Eric murió mientras dormía este fin de semana. Le produjo mucha satisfacción saber que, a lo largo de muchas décadas, su música tocó a muchos y será su duradero legado", ha continuado. Amy Carmen ha solicitado, no obstante, "respeto" por la privacidad de la familia mientras lloran la pérdida del artista. "El amor es todo lo que importa... fiel y para siempre", ha terminado la mujer en su breve comunicado, utilizando parte de la letra de una de las canciones de Carmen.

Por ahora, no ha trascendido la causa de la muerte del artista. Nacido en Cleveland (Ohio), Carmen era hijo de inmigrantes judíos rusos. Según recuerda la revista Variety, empezó a mostrar talento musical desde muy pequeño: empezó a dar clases de violín a los seis años y después, también de piano y guitarra. Estando ya en secundaria, Eric Carmen componía y tocaba en varias bandas de rock, entre ellas Cyrus Erie, inspirada en el nombre de un tractor.

Carmen se dio a conocer como líder del grupo de pop rock The Raspberries, grupo que fundó a principios de los setenta junto a Jim Bonfanti, Wally Bryson y John Aleksic, procedentes todos de varias bandas locales de éxito en la ciudad —entre ellos, su Cyrus Erire—. Hasta que lanzó su carrera en solitario, fue cantante y compositor de The Raspberries, siendo el autor de varios de sus grandes éxitos, como 'Go All the Way' o 'I wanna be with you'.

Tras la disolución de la banda, a mediados de los setenta, Carmen lanzó su carrera como solista con otros tantos grandes éxitos, entre ellos 'Hungry Eyes', uno de los temas principales de la película 'Dirty Dancing'.