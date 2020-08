Scooby, Daphne, Fred, Shaggy y Vilma son los nombres de los personajes a los que Joe Ruby dio vida en su trabajo más reconocido: la serie de dibujos animados "Scooby-Doo, Where Are You!". Hoy, a los 87 años, Ruby ha fallecido en Westlake Village, California, por causas naturales.

La noticia fue transmitida a los medios de comunicación por su nieto Benjamin Ruby, quien aseguró que en los últimos años su abuelo no ha dejado de "escribir y crear", una labor que lleva ejerciendo desde su primer trabajo como técnico de Walt Disney Productions en la década de los 60.

Sin embargo, fue en los estudios Hanna-Barbera, donde tuvo la oportunidad de hacer realidad uno de sus sueños: convertirse en productor. Allí conoció al escritor Ken Spears, con quien trabajó en formatos como "Dynomutt" y "Jabberjaw" y series para la televisión estadounidense, como "Mister T", "Alvin and the Chipmunks" o "Superman", entre otras.

Sin embargo, su aportación más brillante fue la serie "Scooby-Doo, Where Are You!": una historia de cinco personajes que resuelven enigmas sobrenaturales acompañados de su divertida mascota, el perro Scooby. Un relato muy diferente al de los dibujos animados de la época, que se caracterizaban por incluir situaciones de violencia.

El primer capítulo se estrenó en 1969 a través del canal CBS. En aquel entonces a los dos creadores les preocupaba que la serie "no durase más de una temporada", según confesaban en una entrevista con el portal ScoobyAddicts.

Según admitieron en esta misma plataforma, ellos escribieron cinco capítulos de la primera temporada, mientras que los otros 20 solo los editaron: "Una vez creas el programa, siempre eres su creador, sin importar cuántas otras versiones se produzcan", explicó Pears en esa ocasión. Según relataron los creadores, cuando realmente estuvieron involucrados en la serie fue entre 1976 y 1977. Época en la que fueron contratados por la ABC para supervisar la nueva serie de Scooby Doo.

También durante esos años, los dos productores crearon su propia productora especializada en animación: Ruby-Spears. Gracias a ella elaboraron otra serie de Scooby para Hanna-Barbera en 1982 dado que ambas empresas eran propiedad de la misma compañía matriz, Taft Broadcasting.

Scooby-Doo: de la televisión a los supermercados

51 años más tarde de la emisión del primer capítulo de la serie "Scooby-Doo, Where Are You!", los personajes de Scooby, Daphne, Fred, Shaggy y Vilma siguen presentes en las pantallas de todo el mundo.

Sin ir más lejos, en España se estrenó este mes de julio la película "Scooby!", en la que la pandilla se enfrenta al misterio más complicado hasta el momento: un complot para liberar al perro fantasma Cerbero. Durante esta misión, actores como Mark Wahlberg, Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried o Will Forte ponen voz a los personajes creados por Ruby.

Sin embargo, el grupo de amigos también fue llevado al cine por el director Raja Gosnell en dos ocasiones: en 2002 y en 2004. A diferencia de las series, Gosnell contó con la colaboración de actores como Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard y Freddie Prinze Jr. para encarnar a los personajes, que aparecieron acompañados por un Scooby-Doo creado con efectos digitales.

Además de varias películas, la serie de dibujos infantiles ha sido adaptada a videojuegos y cómics en todo el mundo. Pero también ha sido llevada a los supermercados, donde las galletas de Scooby siguen triunfando entre los más pequeños. Un snack que Ruby conocía, como él mismo reconocía en scoobyaddicts.com, pero que nunca tuvo la ocasión de probar.