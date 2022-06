Alec John Such, uno de los miembros fundadores y bajista original de la banda Bon Jovi, ha fallecido este domingo a los 70 años, según ha informado el grupo en su cuenta de Twitter.

"Tenemos el corazón roto al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Estuvo desde el origen. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue integral en la formación de la banda", ha publicado la banda en la citada red social.

El comunicado de la banda agrega que Such fue crucial para que el guitarrista Richie Sambora y el baterista Tico Torres se unieran a la banda en sus inicios. "Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él", señala.

"Él era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie a vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y estaba lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales nos traen una sonrisa a la cara y lágrimas a los ojos. Le echaremos mucho de menos", ha explicado el grupo.

Bon Jovi nació en Nueva Jersey en 1983 y tuvo éxitos con canciones como 'Wanted Dead or Alive' o 'It's My Life'. Such se separó de Bon Jovi en 1994 y fue sustituido por Hugh McDonald, aunque nunca se conoció el motivo por el que abandonó el grupo. No obstante, el bajista volvió a tocar con Bon Jovi en eventos especiales, como en el Salón de la Fama del Rock And Roll en 2018.