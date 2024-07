La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien protagonizara las series 'Embrujadas' y 'Beverly Hills 90210', ha fallecido a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer, según ha informado este domingo el medio especializado 'People'. "Con gran pesar, confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer", ha indicado al medio Leslie Sloane, portavoz de Doherty.

Fue en el verano de 2015 cuando se dio a conocer la noticia de su enfermedad, cuando la actriz demandó a la agencia de representación que gestionaba sus finanzas por no haber pagado los recibos necesarios para que no le caducase el seguro médico, lo que hizo que estuviera un año sin él. Debido a la publicación de la demanda en la revista 'TMZ', Doherty concedió una entrevista a la revista 'People', donde confirmó que padecía un cáncer de mama, y que se encontraba en tratamiento médico para superar la enfermedad.

En 2016, la actriz acudió al famoso programa norteamericano del Dr. Oz, de la cadena FOX, en la que contó, entre lágrimas, cómo estaba siendo el difícil tratamiento al que se estaba sometiendo para controlar el desarrollo de la enfermedad.

"El cáncer se propagó a los ganglios linfáticos, y en una de las cirugías se descubrió que algunas de las células cancerígenas podrían haber salido de los mismos, llegando a otras zonas", reveló, al tiempo que aclaró que esa era la razón por la que estaba recibiendo quimioterapia, tras la cuál se sometió a varias sesiones de radiación, algo que, confesó, le daba miedo, porque, según sus palabras, "lo desconocido es siempre lo más aterrador".

Pese a que el cáncer remitió a los dos años, en noviembre de 2023, la actriz reveló que volvía a enfrentarse a la enfermedad, que encontraba en fase cuatro y que se había expandido a sus huesos. "Las personas con cáncer estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que podemos estar aquí", expresó entonces en una entrevista con 'People, en la que dijo que su "mejor recuerdo" estaba "por llegar".

En enero de este año, Shannen Doherty sorprendió con unas duras declaraciones sobre la muerte y su propio funeral. La intérprete hizo unas sorprendentes confesiones en una charla junto a su amigo Chris Cortazzo en su podcast 'Let’s be clear', en el que expresó el deseo de que su funeral fuera un "festival del amor".

"No quiero -en el funeral- a gente llorando, o a personas que agradezcan a Dios -en privado- que haya muerto (...) Creo que hay gente que se presentará y que no quiero allí, pero lo harán porque es lo políticamente correcto y no querrían quedar mal", manifestó en esta distendida conversación con Cortazzo.

Finalmente, nueve año después de que comenzara su larga lucha contra el cáncer, la estrella de 'Embrujadas' ha fallecido a los 53 años.