Muere a los 89 años Mario Vargas Llosa, el célebre Nobel de Literatura que se coló en el papel 'couché'

Tras más de un centenar de ensayos, novelas y obras de teatro publicadas, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ha muerto a los 89 años en Madrid. El escritor estuvo en verano de 2023 hospitalizado por COVID en una clínica de la capital de España, enfermedad que le había llevado al hospital también en abril de 2022. El autor había publicado su última novela Le dedico mi silencio (Alfaguara) poco después de esa última hospitalización, en octubre de 2023.

Nacido el 28 de marzo de 1936, en Arequipa, al sur de Perú, Vargas Llosa es considerado uno de los novelistas más importantes de todos los tiempos en habla hispana y uno de los seis escritores latinoamericanos en conseguir el premio más grande de las letras: el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el undécimo autor en lengua española en obtener este insigne reconocimiento.

El último de sus compatriotas latinos en conseguirlo había sido el también nobel Gabriel García Márquez, en 1982; con él mantuvo una gran amistad a lo largo de los años, tanto que el peruano llamó Gabriel, por él, a uno de sus hijos. Pero un sonado puñetazo terminó con la relación entre estos dos genios de la literatura, historia que se cuenta precisamente en el libro titulado Los genios (2023) de Jaime Bayly.

Como García Márquez, también Vargas Llosa se introdujo en esto de las letras primero como periodista, trabajando en diferentes medios de comunicación de la época, especialmente en la ciudad de París, donde estuvo de reportero en diferentes periódicos -desde pequeño ya devoraba la literatura francesa de los escritores Alejandro Dumas y Víctor Hugo-. Nada más terminar los estudios primarios en el colegio de La Salle en Lima (Perú) y en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde recibió una dura disciplina, comenzó a colaborar en los diarios de La Crónica y La Industria, en Lima. Con apenas 16 años publicó su primera obra de teatro, La huida del Inca, que se estrenó en un teatro de la capital peruana, tal como se expone en su biografía oficial del Instituto Cervantes.

Entre crónica y crónica, Vargas Llosa estudió Derecho y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marco (Perú), donde se interesó también por la política a través de Cahuide, o lo que es lo mismo, el Partido Comunista Peruano. Con los años, y como ya es conocido, Vargas Llosa sería muy crítico con las políticas de izquierdas, pasando de dar su expreso apoyo en la revolución cubana, al Che Guevara y a Fidel Castro, a rechazar el comunismo, rompiendo todo vínculo con el ya desaparecido presidente.

En los últimos años, en España sería un acérrimo sostén de la derecha, protagonizando algunos polémicos discursos como aquel de votar "bien" y votar "mal": "Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal; lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien", afirmó.

Consagración como escritor y Premio Nobel de Literatura

A partir de los años 50, el nobel abandonó Perú para vivir en París, Londres, Nueva York, Barcelona y Madrid, sin olvidar nunca su Perú natal del que tanto habló en su bibliografía. Fue precisamente partir de esos años 50, y especialmente en la década de los 60, cuando Vargas Llosa se convertiría en el prestigioso escritor que todos conocemos, publicando libros que serían aclamados tanto por el público como por la crítica internacional. La ciudad y los perros (1963) fue considerada su primera gran obra. En ella, relata su experiencia vivida en el colegio militar al que le envió a estudiar su padre durante los últimos cursos de la secundaria.

En esta misma década llegarían también más títulos como La casa verde (1966) o Conversación en La Catedral (1969). Considerada esta última por muchos críticos como una de sus mejores novelas, narra la historia de la situación de represión política que vive el Perú bajo la dictadura de Manuel A. Odría. El libro comienza precisamente con una conversación entre sus protagonistas: Santiago Zavala, un joven periodista de 30 años, y Ambrosio, "un viejo" que se dedica a matar perros en la perrera municipal.

En las dos décadas siguientes aparecerán obras como La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo (1981) o El hablador (1987). La primera de ellas está basada en la increíble historia de su primer matrimonio, cuando tenía 19 años, con una hermana de su tía política, 10 años mayor que él y divorciada. La relación, sin embargo, no duraría demasiado debido a la férrea oposición familiar.

Los años 90 y sobre todo durante los primeros años 2000, vendrían a confirmar lo que en el año 2010 se materializó con el Premio Nobel de Literatura 2010, que la Academia Sueca otorgó "por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo". Estructuras de poder había retratado con brillantez en la exitosa La fiesta del chivo (2000), que llegó a interpretarse en cine y teatro, y en Tiempos recios (2019), en la que recoge el apoyo estadounidense al golpe militar de Guatemala de 1954.

También abordó Vargas Llosa el género romántico y erótico en Travesuras de la niña mala (2006), donde cuenta la historia de amor a lo largo de los años de los jóvenes protagonistas, el limeño Ricardo Somocurcio y la "chilenita" Lily. Esta es considerada como una de las novelas más eróticas del escritor, ya que en ella se relatan de forma muy detallada escenas de gran contenido sexual.

Amores, divorcios y la entrada 'triunfal' en la prensa del corazón

Más allá de su calidad literaria, los últimos años su vida estuvieron ligados a la prensa del corazón. Su entrada triunfal en las páginas del papel 'couché' se produjo cuando empezó una relación que duró ocho años, hasta finales de 2020, con la reina de corazones en España: Isabel Preysler.

14 años menor que él, su historia de amor comenzó en el año 2014, estando aún él casado con su segunda mujer, Patricia Llosa, con la que estuvo durante casi 50 años y con la que tuvo a sus tres hijos: Morgana, Álvaro y Gonzalo. El escritor abandonó el domicilio familiar que tenía entonces con Patricia Llosa en el centro de Madrid para mudarse a la lujosa mansión -apodada Villa Meona- de Isabel Preysler, en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid.

Sin embargo, su historia con Preysler comienza mucho antes, cuando ambos se conocieron en 1986, estando ésta casada con el desaparecido Miguel Boyer, entonces ministro de Economía en el Gobierno de Felipe González. Según relataron en numerosas ocasiones los periodistas del corazón de la época, Vargas Llosa quedó prendido de ella, pero ambos estaban casados. La amistad que forjaron permaneció intacta en el tiempo hasta que en 2014 empezaron una relación que detonó como una bomba en la familia del escritor.

Pero la ruptura entre el nobel y la 'reina de corazones' fue casi igual de explosiva que su comienzo. Isabel Preysler anunció el fin de su relación mediante una exclusiva en su revista de cabecera, ¡Hola!, una ruptura que copó espacios en la prensa y minutos en televisión en los fueron objeto de rumores y especulaciones; según la versión del escritor, y como contó la periodista Paloma Barrientos en Más Vale Tarde, su ingreso por COVID influyó en la decisión de la ruptura, tras la que decidió volver con su exesposa Patricia Llosa.

El público no estaba acostumbrado a que figuras intelectuales como Vargas Llosa participaran así de aquello de airear en público su vida y sus relaciones personales, por eso sorprendió especialmente la forma en la que intercambiaron acusaciones entre ambos. Hasta convirtió en relato el fin de su pareja. Unos fragmentos del cuento Los vientos que publicó el escritor en 2021, y que en su día pasaron totalmente desaparecidos, cobraron sentido tras la ruptura, pues parecían -y sólo parecían- ir dirigidos a la que había sido su pareja durante ocho años: "Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", escribió.

Pero tras la tempestad llega la calma y el nobel confesó haber estado muy enamorado de Preysler, pero que todo aquello terminó: "Vuelvo de nuevo a estar en mi casa rodeado de mis libros", porque ese mundo -decía- "no era mi mundo". Y así, volvió de nuevo a sus libros, y volvió de nuevo con la mujer, al menos a acercarse, con la que había estado más de 50 años.

Su última novela fue publicada y presentada el pasado mes de octubre de 2023, avisando ya que sería su último libro, despidiéndose así de una larga y más que fructífera carrera en la literatura.