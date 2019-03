Un millón de visitantes disfrutarán en Pamplona de los 437 actos de San Fermín 2013

Un millón de visitantes se esperan en estas fiestas de San Fermín. “Estoy haciendo el Camino de Santiago por el norte y me he cruzado por aquí y he dicho: ‘¡Hombre, Pamplona! ¡Los Sanfermines!”, afirma uno de los miles de jóvenes.

Entre ellos numerosos extranjeros que participan en nuestras tradiciones y se inventan nuevos festejos ajenos a Pamplona, como ‘el salto del guiri’, una práctica peligrosa que consiste en saltar desde lo alto de la Fuente de Santa Cecilia y que está totalmente prohibida, aunque un año más algunos extranjeros han cumplido con esta ‘tradición’.

En las guías de viaje se promociona el salto desde "El Monumento" -Jumpin´off the monument- y por ello cada vez son más los que se apuntan a participar en este rito salvaje, que resulta ser una de los actos preferidos para muchos extranjeros que pasean por la calle Navarrería.

Al margen de este tipo de actividades, cabe destacar que tras unos meses de intensas lluvias y bajas temperaturas, el sol y el calor se han sumado al momento del año más esperado por muchos pamploneses, el lanzamiento del cohete que ha dado el pistoletazo de salida a más de 200 horas de fiesta ininterrumpidas, nueve días en los que la capital navarra cambia radicalmente su ritmo de vida.

Unas fiestas, los sanfermines, reconocidas mundialmente por sus tradicionales encierros, que desde mañana, 7 de julio, y hasta el domingo 14 volverán a llevar la emoción a las calles de la ciudad, con los mozos corriendo ante los astados.

Desde primeras horas de la mañana, el color blanco ha sustituido a la ropa habitual y miles de pamploneses se han lanzado a la calles para almorzar a la espera de la llegada del mediodía, momento en el que el concejal socialista Eduardo Vall ha lanzado el chupinazo desde el balcón principal de la Casa Consistorial, comenzando así las Fiestas de San Fermín 2013.

Las fiestas de este año cuentan con 437 actos en el programa oficial, que ha sido elaborado con un presupuesto de unos 2,1 millones de euros, lo que representa una reducción del 13,8 % respecto del año anterior.

Un total de 317 eventos musicales (58 conciertos, 24 verbenas y 235 bandas de música, pasacalles y música regional), 74 actos con menores como protagonistas, 30 espectáculos taurinos, 8 citas con el deporte rural y 8 actos institucionales se han programado para estos nueve días festivos, a los que hay que sumar multitud de actividades organizadas por diferentes colectivos y peñas pamplonesas.