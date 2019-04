Miguel Ríos estará en la manifestación por las pensiones: "Si no llego a hacer 'el himno de la alegría', hoy estoy debajo de un puente"

Miguel Ríos dijo 'bye bye' hace ocho años, pero hoy dice otra cosa: "No está mal contradecirse".

El artista anuncia nueva gira con orquesta y le va a venir bien sacarse un sobresueldo tal y como están las cosas, porque aún recuerda cuando fue pensionista y tuvo que renunciar a ella por seguir cantando.

"Si yo no llego a hacer 'el himno de la alegría' viviría debajo de un puente, porque lo que me ha quedado de pensión es una cosa alucinante. ¿40 años después y me pagáis esto, cabrones? Me parece increíble lo que está pasando hoy en día y lo de los fondos de pensiones es una mentira", explica.

Por ese motivo que irá a la manifestación del sábado y avisa: "Se va a liar bien gorda". Porque hay motivos, como que haya más censura que nunca: "Iban a exprimir al pueblo al máximo y sabían que la ley Mordaza les iba servir de parapeto".

Miguel Ríos tiene claro cómo tratar al Gobierno: "No tiene que haber cortesía".