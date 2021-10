El cine se queda sin un icónico 'sir'. Michael Caine ha asegurado en una entrevista en la BBC que su papel en la película 'Best Sellers' "podría ser" su último trabajo en la gran pantalla.

En el programa 'Kermode and Mayo', comenta que "nadie está haciendo películas que quiera hacer", destacando su nueva faceta como escritor. "No soy actor, soy escritor, lo cual es genial. Como actor te tienes que levantar a las 6:30 de la mañana para ir al estudio; como escritor, empiezas a escribir sin salir de la cama", confiesa irónico.

Preguntado directamente sobre si 'Best Sellers' será su última película, Caine es claro: "Sí, creo que lo será. No he tenido ofertas en los últimos dos años, porque nadie hace películas que quiera hacer. Pero también tengo 88 años, no hay muchos guiones con alguien de 88 años como protagonista".

Caine acumula más de 150 películas a sus espaldas, comenzando su carrera en los años 50. Atrás quedan películas como Zulu, Alfie, The Italian Job, La Huella, Educando a Rita o Hannah y sus hermanas, que le valió un Oscar. Su segundo Oscar llegó con Las Normas de la Casa de la Sidra.

Más recientemente, se le conoce por su papel de Alfred en la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan y sus apariciones en Origen, Interstellar y Tenet.

Es más, durante la entrevista asegura que solo incumplirá esta retirada para participar "tres o cuatro minutos" en futuras películas de Nolan. "Soy tuyo, Chris", bromea el veterano actor.