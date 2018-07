Metallica lanza un disco en directo a beneficio de las víctimas de la Sala Bataclan

Metallica será este año el grupo embajador del Record Store Day (Día de las Tiendas de Discos) que se celebrará el próximo 16 de abril, y que como es costumbre, llevará consigo multitud de lanzamientos discográficos especiales, principalmente en vinilo.

La aportación especial del grupo californiano para este día será en esta ocasión un nuevo disco en directo titulado 'Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica!', que fue grabado en 2003 en la Sala Bataclan de París, funestamente famosa por el ataque terrorista que padeció el pasado mes de noviembre durante un recital de Eagles of Death Metal y que se salgó con 89 víctimas mortales.

Metallica han anunciado que todos los beneficios derivados de la venta de este nuevo disco en directo se donarán a las familias de las víctimas de los mencionados atentados a través de la fundación France's Give for France.

El disco, que estará disponible sólo en tiendas especializadas y Metallica.com, cuenta con las siguientes canciones: The Four Horsemen, Leper Messiah, No Remorse, Fade to Black, Frantic, Ride the Lightning, Blackened, Seek and Destroy y Damage Inc.