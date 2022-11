Metallica ha anunciado este lunes las fechas de su M72 World Tour, que incluye dos conciertos en Madrid en 2024, uno el viernes 12 de julio y otro el domingo 14 de julio, ambos en el estadio Cívitas Metropolitano pero con diferentes teloneros y canciones. La banda contará el día 12 con Architects y Mammoth WVH como grupos invitados, mientras el 14 se subirán al escenario junto a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

El abono de dos días estará a la venta general este viernes, 2 de diciembre, a las 9.00 horas en www.livenation.es y Ticketmaster.es, y ofrecerá la opción de reservar '72 Seasons', el nuevo álbum de Metallica en formato CD o vinilo. Además, los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a la preventa este jueves, 1 de diciembre, a las 9.00 horas.

Por otro lado, un número limitado de entradas de día saldrán a la venta a partir del 20 de enero de 2023, según ha informado en un Live Nation, promotora de la gira, en un comunicado. Así, el público podrá disfrutar en Madrid del M72 World Tour, que contará con un nuevo diseño de escenario circular que volverá a incluir el famoso Metallica Snake Pit en el centro.

También se podrá adquirir el pase I Disappear que permite el acceso a todos los shows de la gira. El tour incluirá asimismo la opción de entradas con descuento para los menores de 16 años. Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands, cuyo fin es recaudar fondos para ayudar a la creación de comunidades sostenibles a través de la educación y la lucha contra el hambre.