El mensaje de Rose McGowan a Asia Argento: "Sé la persona que quieres que Weinstein pudiera haber sido"

"Asia, eras mi amiga. Te quería. Has arriesgado y pasado por muchas cosas para defender el movimiento 'Me Too'. Espero de verdad que encuentres tu camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora", dijo McGowan en un comunicado.

"Cualquiera puede ser mejor. Espero que tú también puedas. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la justicia siga su rumbo. Sé la persona que quieres que Harvey Weinstein pudiera haber sido", añadió en referencia al productor de Hollywood, a quien las dos actrices acusaron de haberlas violado.

'The New York Times' publicó que Argento llegó a un acuerdo extrajudicial con el actor y músico Jimmy Bennett y pactó pagarle 380.000 dólares para cerrar las acusaciones de abuso en su contra.

La actriz y directora italiana admitió el pago, pero negó categóricamente las acusaciones asegurando estar "profundamente conmocionada y herida".

El supuesto encuentro entre Argento, entonces de 37 años, y Bennett, de 17 en aquel momento, habría ocurrido en 2013 en un hotel en Marina del Rey. Argento aseguró que nunca tuvo relaciones sexuales con Bennett, pero el portal TMZ publicó una imagen de la actriz junto al joven en la que aparecen recostados.