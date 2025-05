Melody estalla por los "comentarios despectivos" y critica a RTVE por la puesta en escena en Eurovisión: “Me duele no haber podido dar todo como yo quería”

Ha llegado el día de contestar a todas las preguntas y a todas las polémicas que han surgido tras su paso por el Festival de Eurovisión 2025 celebrado el pasado 17 de mayo en Basilea (Suiza). Melody ocupó el puesto 24º, con una gran actuación y en medio de una gran polémica (que llegó incluso hasta el Congreso de los Diputados) por la participación, la posición y el televoto otorgado a Israel (España y otros 12 países le otorgaron la máxima puntuación).

Melody reaparece ahora tras unos días de descanso y desconexión en su casa de Sevilla. Al día siguiente del festival, la cantante canceló su agenda y prefirió refugiarse con los suyos antes de ofrecer esta esperada rueda de prensa y regresar de nuevo al panorama público.

Confiesa estar "bien", "tranquila" y "con muchas ganas de hablar y poder contar muchas cosas"; y sobre todo de dar las gracias: "A toda España y al mundo entero por ese apoyo y por ese cariño. No hay galardón más grande para un artista que tener el apoyo del público", asegura.

Su ausencia tras Eurovisión y la polémica de Israel

"No soy una artista polémica, sino que lo que busco es el arte", continúa Melody para dar paso a explicar el por qué de su ausencia después del festival que sin duda tanta polémica ha generado.

"Cada vez que he hecho una rueda de prensa o una entrevista, mi talante ha sido positivo, aunque eso no significa que no haya llorado antes. Antes de terminar Eurovisión, ya había comentado que necesitaba unos días de descanso porque estaba muy agotada y necesitaba estar con mi hijo y mi familia. Eurovisión son muchos meses de dedicación, no solo los que dure el festival, que yo he puesto como prioridad", explica la artista, señalando que no entiende la polémica surgida.

"Se habla mucho de la conciliación, y como madre y como mujer, me ha sorprendido que no se entendiera que yo pudiera estar con mi hijo en mi casa. Y luego ya, volver. Se ha dicho que he echado a la gente del camerino y no es así, yo no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como no quiero que me traten a mí. Se ha comentado que estaba pasando un drama familiar con mi pareja, que nos habíamos separado... Completamente falso", añadía Melody, criticando a los programas que, según ella, se han reído de su puesto o de que estuviera en su casa tras su paso por Basilea.

"Se han hecho comentarios despectivos hacia mi persona (...) Y por encima de todo está la salud mental. Han hablado mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse, y me parece mal esa doble moral. Y yo soy más humorista que cualquier humorista, pero la salud mental no es para llevarla al humor porque eso hay que respetarlo", asegura Melody visiblemente enfadada y lanzando un claro mensaje al programa de David Broncano.

Por otro lado, en cuanto a la polémica surgida en torno a Israel, sin citar a ningún país en concreto ni entrar en esta controversia, Melody ha señalado tan solo la importancia de "unir los pueblos a través de la música": "Hay ciertas cosas que se salen de mi ámbito, y de lo que no sé no voy a hablar", confiesa. "Ojalá todos esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acaben. Nos merecemos vivir en un mundo de amor. Y ese es mi rol como artista: poner mi granito de arena con la música. Los derechos de las personas están por encima de todo", asegura contundente la artista.

En el turno de preguntas, Melody volvía a insistir en que no iba a pronunciarse sobre esto porque "no soy política, soy artista y cantante. Eso que lo hablen quienes se dedican a eso". Además, dice que "de temas políticos no puedo hablar porque por contrato se me prohíbe. Lo único que puedo decir es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucha paz y mucho amor, eso es lo que quiero de todo corazón".

Reivindica su actuación y volvería a Eurovisión pero "con otras condiciones"

Melody ha querido reivindicar su actuación y la dificultad que tenía, así como las cifras que ha tenido el visionado de su actuación: "Somos la tercera actuación más vista de todas, en Instagram es la más vista. El segundo país que más me ha escuchado es Alemania", reclama la artista.

También quiere hacer autocrítica con su actuación que, según admite, "son las mismas autocríticas que comenté con RTVE pero que no veían. Desde un primer momento dije unas cosas y son las mismas que tengo ahora (...) Hay planos que se pierde mucho la actuación, yo estoy actuando y hay cosas que no se aprecian. El momento telón lo he sufrido mucho... Lo que pasa es que hay cosas que no están de mi mano", aseguraba la cantante.

Así añadía que le hubiese gustado haber decidido cosas, pero ello "no me quita la felicidad que tengo", admite Melody, quien recuerda que ella habla siempre de la parte artística: "Yo estoy muy contenta con la actuación, creo que todo es mejorable. A mí la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo hubiese podido hacer una más potente. Una vez gané el Benidorm Fest, la candidatura es de RTVE y son ellos quienes deciden. Yo podía haber hecho una candidatura más potente", confesaba.

Por ejemplo, ha criticado la ausencia del columpio en el que comenzaba en la versión vista en el Benidorm Fest: "Se me dijo que no era llamativo o positivo salir desde arriba, pero luego hemos visto que otros han salido desde arriba", defiende. "Yo me tragué un nudo, pero no pasa nada. Todo lo digo con cariño, pero todos tenemos que aprender un poquito".

Con todo, resume que volvería a Eurovisión por el público, "pero con otras condiciones". "Cuando se lleva una candidatura hay que tener en cuenta lo que el artista quiere llevar. Si pasa algo, lo que te avala es tu trabajo. Me hubiese gustado que algunas cosas hubieran sido diferentes, se le podía haber sacado más partido", ha finalizado.