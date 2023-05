Como cada año, los 'eurofans' estaban citados en el festival de la canción europeo el pasado 13 de mayo que en esta ocasión tuvo lugar en Liverpool. Tras el triunfo de Ucrania en la anterior edición de Eurovisión, la ciudad inglesa fue la encargada de organizar el evento ya que la guerra en Ucrania impidió que los legítimos ganadores pudieran disfrutar del privilegio de ser anfitrión. Después de contabilizar los votos de cada país, Loreen, la ya ganadora de la competición y representante de Suecia de este año, pudo alzar el micrófono de cristal por segunda vez, convirtiéndose en la primera mujer en hacer doblete en el festival de Eurovisión con su propuesta, 'Tattoo'.

Tras la actuación de la artista sueca, Twitter se inundó de referencias a la canción clásica canción electrónica 'Flying Free' de Pont Aeri, debido a la gran similitud entre la canción ganadora de Loreen y el tema de los años 90. Concretamente, resaltaba el parecido entre la 'intro' de ambas canciones y las redes se llenaron de comparativas entre una melodía y otra.

Adele, ABBA y Mika

Las acusaciones han llegado hasta tal punto que, según el informa El matí de Catalunya Ràdio, los propios DJs que colaboraron en el éxito de música electrónica, DJ Ruboy (Rubén Moreno) y DJ Skudero (Marc Escudero), estarían estudiando acciones legales por plagio contra Loreen al entender que su 'Tattoo' tiene semejanzas con el tema más famoso en el que colaboraron como pinchadiscos de la mítica discoteca Pont Aeri, ya cerrada. No obstante, los seguidores del festival también han destacado varias canciones con las que tiene otras semejanzas entre ellas una de Adele y otra de otro grupo sueco famoso por su participación en Eurovisión, Abba.

En el caso de ABBA, Twitter ha sacado a la luz el parecido entre las primeras cuatro estrofas de Tattoo y el icónico single del caurteto sueco, 'The winner takes it all' de 1980. Por otro lado, algunos usuarios se han percatado de ligeras similitudes entre el estribillo de la canción de Tattoo y el estribillo del 'hit' de Adele 'Easy on Me' de 2021 y parte del tema, 'V Plenu', de la cantante ucraniana Mika Newton.