Sucedió en la madrugada del 2 de enero de 1921, y se convirtió en la mayor tragedia marítima civil de Galicia en el siglo XX. El buque Santa Isabel, una embarcación de vapor perteneciente a la Compañía Transatlántica Española que transportaba a 260 emigrantes con destino a Buenos Aires, chocó contra unas rocas que abrieron numerosas brechas en el casco y propiciaron el desastre.

El barco, que navegaba a una velocidad muy reducida debido al gran banco de niebla que rodeaba las aguas, no pudo impedir el impacto contra la zona escarpada y dura de la isla gallega de Sálvora. El agua no tardó en entrar en su interior y la embarcación empezó a hundirse. La suerte quiso que tres mujeres, conocidas posteriormente como las ‘tres heroínas de Sálvora’, no dudaran en arriesgar su vida para salvar a la tripulación.

Eran María Fernández Oujo, de 14 años, Josefa Parada (16 años) y Cipriana Oujo Maneiro (24). Estando al tanto del choque que acababa de producirse y de los gritos que proferían las personas a bordo del Santa Isabel, se lanzaron a las peligrosas aguas rocosas sin vacilar para socorrer a las víctimas del naufragio. Con una embarcación más bien débil, y con gran dificultad para ver, lograron llegar hasta el lugar donde el barco se sumergía hacia las profundidades.

En varios viajes, María, Josefa y Cipriana rescataron a entre a 15 y 20 personas de los más de 50 supervivientes de la tragedia. La valentía de estas tres heroínas fue aplaudida y reconocida en aquel tiempo, con homenajes y numerosas referencias en la prensa al suceso. Las mujeres fueron condecoradas con la Cruz de Tercera Clase con Distintivo negro y Blanco del Consejo de Estado y la Medalla de Salvamento Marítimo, entre otras distinciones.

Sin embargo, el olvido motivó que esta historia desapareciera de la memoria colectiva con el tiempo. Hasta ahora. A punto de cumplirse el centenario de la tragedia, la directora de cina Paula Cons ha rescatado esta historia del baúl de los recuerdos para volver a poner en el pedestal que merecen, el de los nombres inolvidables de la historia, a las tres jóvenes mujeres que arriesgaron su vida por salvar otras de un accidente que pudo haberse resuelto en una masacre mayor.

Así, esta historia vuelve a ser contada en el largometraje ‘La isla de las mentiras’, que se estrena en Filmin. En esta película, las actrices Nerea Barros, Victoria Teijeiro y Ana Oca encarnan a las heroínas de la historia, lanzándose a la embarcación y remando sólo de oído, debido a la espesa niebla y a la noche cerrada, para salvar a 50 personas. En el reparto son acompañadas por Darío Grandinetti, María Costas y Milo Taboada, entre otros intérpretes.