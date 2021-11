Uno puede pensar que antiguo es sinónimo de viejo, raro o caro. Sin embargo, ninguno de estos términos son del todo aplicables a las joyas literarias que se pueden encontrar desde 80 euros en la Feria del Libro Antiguo de Madrid, donde los libreros sacan toda la artillería a la venta tras un año de parón por la pandemia.

"Hay libros del Renacimiento, libros de nuestro Siglo de Oro, de nuestros grandes autores, libros ilustrados, de Geografía...", señala Gonzalo Fernández Pontes, presidente de AILA (Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias).

Alicia y Belén, libreras, muestran en este vídeo una crónica del mundo del siglo XV con mucha historia. "Hitler le regaló el ejemplar a Léon Degrelle, que vino a España acogido por Franco y se lo trajo", explican. Este ejemplar cuesta 75.000 euros, aunque, tal y como afirman los vendedores, en la feria no todos tienen tantos ceros.

"No todos los libros cuestan miles de euros. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención las cifras altas, pero no se queden con eso. Hay que quedarse con que hay libros magníficos a precios razonables", manifiesta Manuel Sánchez, presidente del gremio madrileño de Libreros de Viejo.

Bibliófilo, una especie en extinción

Más allá de las cifras, dicen, hay negocio y público, aunque es cierto que la figura del bibliófilo es cada vez menos común. En este sentido, Alicia Bardón, de la librería Bardón. indica que "suele ser un hombre culto, normalmente de una edad madura; no hay gente joven".

Es cierto que no suele haber gente joven, aunque a veces llegan a la feria por otras vías fuera de las convencionales: "Fue gracias a Instagram. Yo no sabía muy bien de qué iba, y me he topado con cosas maravillosas", señala un chico.

Entre las joyas literarias también hay algunas más modernas, como un Romancero Gitano de Lorca, de 1933, que cuesta 8.000 euros, o una edición de 'El Rayo que no cesa', de Miguel Hernández, de 20.000 euros. Sin embargo, los libreros no venden solo ejemplares, tal y uno de ellos afirma, sino también "pasión" impresa, y manuscrita en las preciadas páginas de la mejor literatura.