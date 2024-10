Manuel Turizo lleva desde los 16 años sobre los escenarios y está arrasando. En laSexta hemos estado hablando con él sobre su vida y exitosa carrera musical en el día que celebra un concierto en la Puerta de Alcalá, de Madrid, con motivo de las festividades de la Hispanidad.

En su gorra lleva el mensaje 'Días buenos' y este domingo, sin duda, es uno de ellos para él. Siente "emoción" y "adrenalina" antes del concierto. Y, aunque es casi imposible que, entre viaje y viaje, encuentre un lugar donde donde sentirse a gusto, Turizo asegura que España se ha convertido en su "refugio". "Me siento bien aquí, es difícil que no te atraiga un lugar donde sientes que la gente te quiere y has conectado y desde la primera canción", afirma y, gran parte de la responsabilidad la tiene "el público". "Le gusta lo que hago, lo que pienso y lo que hago", y eso es muy importante para él.

Manuel Turizo acaba de estrenar 'Qué pecao', una nueva canción junto al también artista colombiano Kapo. Un tema que sigue siendo fiel al género que mejor domina, la bachata. "Mucha gente canta bonito y canta bien pero lo más difícil es encontrar tu estilo", algo que él ya ha hecho. "Lo que yo creo que a un artista lo sostiene ante el tiempo es un estilo demasiado claro y que la gente lo reconozca muy bien", afirma.

Su música es una apuesta clara por los ritmos latinos, con influencias de todos los estilos y artistas, desde Juan Luis Guerra pasando por Aventura o el ballenato de su país natal.

Utilizando de excusa el nombre de su nueva canción hemos aprovechado para preguntarle por su gran pecado. Dale al play de la noticia para descubrir qué tiene enganchado a Manuel Turizo. ¿Te lo esperabas?